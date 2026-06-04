Unijny komisarz o nielegalnych migrantach. Polska poświęciła wiele pieniędzy, sprzeciw Niemiec

W czwartek 4 czerwca w Luksemburgu miało miejsce bardzo ważne posiedzenie Rady UE ds. wewnętrznych. Polskę reprezentował wiceszef MSWiA. Maciej Duszczyk zabrał głos ws. kontroli granicznych wewnątrz granic w Unii Europejskiej. – Bardzo wiele poświęciliśmy wysiłków i pieniędzy, aby zablokować ten sztucznie stworzony przez Białoruś i Rosję szlak migracyjny. Dobrze, że Komisja to widzi, że szlak wygasa – argumentował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Liczba nielegalnych migrantów spada. „Granice zewnętrzne są lepiej chronione”

Komisarz ds. migracji Magnus Brunner podkreślił przed spotkaniem, że liczba „nielegalnych migrantów spada”. – Jesteśmy na dobrej drodze. Reformy zostały przeprowadzone. Granice zewnętrzne są lepiej chronione. Przyjęto rozporządzenie w sprawie powrotów. To odpowiedni moment, aby stopniowo wycofywać te kontrole graniczne – mówił. Argumentował, że „strefa Schengen musi działać, bo to jedno z największych unijnych osiągnięć”.

Politico podało, że niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt sprzeciwił się wnioskowi Komisji Europejskiej, aby jego kraj zrezygnował z kontroli na granicach wewnętrznych. KE stwierdziła, że kontrole te nie będą już konieczne ze względu na gruntowne zmiany w polityce migracyjnej Unii. Unia Europejska uzgodniła środki mające na celu zwiększenie kontroli nad osobami przekraczającymi granice Unii.

Niemcy nie chcą zrezygnować z kontroli na granicy z Polską. „Ograniczanie nielegalnej migracji”

Chodzi m.in. o zaostrzenie procedur weryfikacyjnych oraz zapewnienie większego wsparcia dla krajów przyjmujących najwięcej migrantów. Przepisy te wejdą w życie w przyszłym tygodniu. Niemiecki minister zapewniał, że kontrole graniczne w jego kraju „działają” i „nadal są konieczne”. Dobrindt domagał się „znacznego poprawienia ochrony granic zewnętrznych UE”. – W ostatnich miesiącach widzieliśmy, jak skuteczne są nasze środki w ograniczaniu nielegalnej migracji – podsumował.

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