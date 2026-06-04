Dni rektora prestiżowej uczelni policzone? „Ziobrze nie udało się zabetonować swojego epigona”

Waldemar Żurek pod koniec maja odwołał Michała Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jako powód wskazano „rażące i uporczywe naruszanie przepisów prawa”. „Gazeta Wyborcza” wskazała, że „Zbigniewowi Ziobrze nie udało się zabetonować swojego epigona na stanowisku”. – Przeliczył się, wpadł we własne sidła. Ziobro podał pomocną dłoń Żurkowi – skomentował sprawę jeden z pracowników AWS.

Rozmówca zauważył, że wiceprezes PiS w przypadku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości wprowadził ustawowy wyjątek w obsadzie na stanowisku rektora, które daje ministrowi prawo do powołania komendanta. – To otwiera furtkę obecnemu ministrowi sprawiedliwości do powołania nowego rektora, bez udziału senatu uczelni, zdominowanego przez ziobrystów. Dlatego dni Sopińskiego na uczelni są policzone. Będzie musiał odejść przed nowym rokiem akademickim – oceniło źródło.

Michał Sopiński odwołany z funkcji rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Nowe fakty

– Nie obroni go Trybunał Konstytucyjny, bo to jest decyzja administracyjna i Trybunał nic do tego nie ma. W tej sprawie może wypowiadać się jedynie sąd administracyjny – kontynuował informator. Według niego Żurek nowego rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości będzie musiał powołać spoza tego grona. – Sopiński pozbył się z uczelni wartościowych ludzi. Za jego rządów odeszło kilku profesorów – wskazał rozmówca „GW”.

Sopiński odrzuca argumenty o jego zaangażowaniu w polityczne spory. – Angażuję się wyłącznie w sprawy obrony praworządności, ale wyłącznie w ramach instytucji wymiaru sprawiedliwości – skomentował. Chce też nadal wykonywać obowiązki rektora „z uwagi na zabezpieczenie udzielone przez Trybunał Konstytucyjny”. Ministerstwo Sprawiedliwości przekonuje, że tej sprawie TK nie ma kompetencji.

Będzie nowy komendant AWS? W tle decyzja TK i Bogdan Święczkowski

– Oczywiste jest, że ta nieudolna decyzja TK stanowi kolejny przykład wydawania orzeczeń na polityczne zamówienie przez instytucję kierowaną przez Bogdana Święczkowskiego – oceniła naczelniczka wydziału prasowego ministerstwa sprawiedliwości. Milena Domachowska podsumowała, że „pismo z Trybunału Konstytucyjnego nie chroni Sopińskiego przed konsekwencjami jego działań, jako że autonomia uczelni nie oznacza wyłączenia jej spod państwowego nadzoru prawnego”.

Czytaj też:

Europoseł Jaki w tarapatach? Minister Żurek zwrócił się do PE ws. jego immunitetuCzytaj też:

Sędziowie TK mają szansę w starciu z Święczkowskim. Ekspert podał rozwiązanie