Obrażali córkę Nawrockiego. Prokuratura zwróciła się do USA i Chin

Podczas wieczoru wyborczego część osób obrażała w mediach społecznościowych siedmioletnią córkę Karola Nawrockiego. Rzeczniczka Praw Dziecka wyraziła sprzeciw przeciwko przemocy wobec dzieci, domagając się szacunku dla każdego z nich. Monika Horna-Cieślak zaapelowała o zgłaszanie nagrań oraz komentarzy uderzających w Kasię Nawrocką. W prokuraturze prowadzone są aktualnie dwa duże postępowania dotyczące treści znieważających córkę prezydenta – ustalił portal Gazeta.pl.

Kasia Nawrocka i obraźliwe wpisy po drugiej turze wyborów prezydenckich. Szczegóły postępowań

Analizą objęto w sumie około 30 tysięcy wpisów. Przede wszystkim pochodzą one ze zgłoszeń, które wpłynęły do RPD i następnie przekazano je prokuraturze. Często były to tylko screeny lub wydruki wpisów, co utrudnia prokuraturze dotarcie do sprawców. Dodatkowo niektóre nieprzychylne komentarze nie można uznać za znieważenie lub groźbę.

Prokuratura skierowała wnioski o międzynarodową pomoc prawną do USA w celu ustalenia danych właścicieli kont na Facebooku czy Instagramie. Najczęściej Stany Zjednoczone odmawiają jednak udzielenia informacji w takich sprawach, jeśli wpisy nie dotyczą bezpośrednio zagrożenia terrorystycznego. Zawieszone jest jedno postępowanie dotyczące treści opublikowanej na TikToku.

Hejt na Kasię Nawrocką na wieczorze wyborczym. „Autorzy wpisów poniosą odpowiedzialność karną”

Chodzi o publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni. Skierowano również wniosek o międzynarodową pomoc prawną. Kilka spraw zakończyło się decyzją o odmowie wszczęcia śledztwa. – Nikomu nie postawiono jeszcze zarzutów. Biorąc jednak pod uwagę to, co już wiemy, można stwierdzić, że niektórzy autorzy wpisów poniosą odpowiedzialność karną – podsumował prok. Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

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