„Król Podhala” ma nieruchomości warte 73 mln zł. W rok z najmu zarobił ponad trzy miliony

Na stronach Sejmu pojawiły się najnowsze oświadczenia majątkowe posłów, zgodne ze stanem na koniec 2025 r. Poseł PiS Andrzej Gut-Mostowy zadeklarował, że posiada 7,1 miliona złotych, a do tego osiem tysięcy euro oraz 30 tys. dolarów. Polityk jest również w posiadaniu na własność domu o powierzchni 230 metrów kwadratowych, który wycenił na 2,5 mln zł. Do tego ma mieszkanie o pow. 108 m kw. o wartości 1,5 mln zł.

Gut-Mostowy wymienił, że posiada wiele nieruchomości o powierzchni: 1 020 i 625, 964, 1 430 i 162, 8 670 i 806, 280 i 6 376, 6 683, 81 oraz 1 000 m kw. Są one warte odpowiednio 28 i 20 mln, trzy mln, cztery i jeden mln, sześć mln, 1,5 mln, sześć mln, 500 tys. i 30 tys. W trzech pierwszych przypadkach to współwłasność, a w pozostałych pięciu własność. Poseł Prawa i Sprawiedliwości ma 10 proc. wkładów w spółce, z której w ubiegłym roku osiągnął 632 339,86 zł dochodu.

Andrzej Gut-Mostowy ujawnił najnowsze oświadczenie majątkowe. Co się zmieniło u posła PiS?

Gut-Mostowy posiada także 10 proc. udziałów w spółce, z której w 2025 r. osiągnął dochód 282 563,90 zł. Polityk PiS zadeklarował, że z tytułu diety parlamentarnej osiągnął 45 989,77 zł. Przychody z najmu wyniosły natomiast 3 398 208,65 zł. Gut-Mostowy ma także cztery samochody: Mercedesa G z 1994 r., Jeepa Wranglera z 2015 r., oraz Mercedesa E i Hymera Grand Canyo z 2024 r.

W porównaniu z poprzednim oświadczeniem majątkowym oszczędności posła Prawa i Sprawiedliwości wzrosły o 2,5 mln zł. Dochód z pierwszej spółki jest porównywalny, a z drugiej wzrósł o ponad 200 tys. zł. Przychody z najmu w ciągu roku zwiększyły się o ponad 250 tys. zł. Gut-Mostowy pozbył się za to BMW 7 z 2017 r. Ze źródeł dochodu ubyła mu także pensja z Ministerstwa Sportu i Turystyki, za którą wcześniej otrzymał 62,6 tys. zł.

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