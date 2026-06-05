Media: Szykuje się pilna wizyta przedstawiciela Ukrainy w Polsce

Przypomnijmy, w ostatnich dniach sporo emocji wywołało nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy „Bohaterów UPA” . Następnie Karol Nawrocki zaproponował, aby odebrać ukraińskiemu prezydentowi Order Orła Białego, który wręczył mu w 2023 roku Andrzej Duda.

Z kolei premier Donald Tusk ocenił, że prezydent Zełenski oraz przedstawiciele Ukrainy „muszą być świadomi, co znaczy, z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka, to ponure dziedzictwo UPA” . – Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji – dodał premier, cytowany przez „Rzeczpospolitą” .

Media: Współpracownik Zełenskiego ma przyjechać do Warszawy

5 czerwca dziennikarz Onetu Kamil Dziubka poinformował, że w najbliższych godzinach do Warszawy ma przybyć bliski współpracownik prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow. Polityk ma się spotkać z przedstawicielami polskiego rządu. Według „Gazety Wyborczej” ma rozmawiać m.in. z Marcinem Przydaczem, szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Jednym z tematów rozmów z przedstawicielami polskiego rządu ma być kwestia nazwy jednej z ukraińskich jednostek – wynika z ustaleń Onetu.

Polskie MSZ oburzone decyzją Zełenskiego

29 maja Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski przekazało w oświadczeniu, że „wyraża oburzenie decyzją o nadaniu jednej z ukraińskich formacji wojskowych tytułu 'bohaterów UPA'” . „Tego rodzaju decyzje mogą zostać wykorzystane przez rosyjską propagandę do osłabienia relacji polsko-ukraińskich i podważania strategicznego partnerstwa między naszymi krajami” – dodano .

Poinformowano także, że „głębokie niezadowolenie z tej decyzji wyraził 28 maja w rozmowie z Ambasadorem Ukrainy w Polsce sekretarz stanu w MSZ Marcin Bosacki oraz 29 maja w rozmowie z wiceministrem spraw zagranicznych Ukrainy Oleksandrem Miszczenko chargé d’affaires w Kijowie Piotr Łukasiewicz” .

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