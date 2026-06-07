Co z orderem Zełenskiego, potężna broń frankowiczów i Lista Polskich Gepardów. Nowy „Wprost”

„Reakcja Polski powinna zaboleć”. – Oczekiwałbym od polskich władz zdecydowanej, ale też dyskretnej reakcji wobec prezydenta Ukrainy, pamiętając, że rozmawiamy z sojusznikiem na wojnie. Odpowiedź powinna być taka, która Zełenskiego zaboli, ale nie musimy się z tym obnosić – komentuje napięcie na linii Polska-Ukraina prof. Tomasz Nałęcz w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej.

„Zełenski popełnił skandaliczne błędy”. – Działania dyplomatyczne byłyby dla Kijowa znacznie dotkliwsze niż spór o ordery – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej prof. Joanna Senyszyn i dodaje, że narracja ukraińskiego MSZ jest nie do zaakceptowania.

„Potężna broń frankowiczów”. Frankowicze są o krok od największych zmian od początku sądowej batalii z bankami. Magdalena Pledziewicz przygląda się ustawie, która właśnie przeszła przez Sejm i trafiła do Senatu.

„Polskie gepardy”. Choć w czołówce największych polskich firm wciąż dominują duże stabilne podmioty, to prawdziwą dynamikę widać w spółkach, które potrafiły wyraźnie przyspieszyć. Ranking Szymona Krawca.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Rok Nawrockiego”. Rok po wygranych wyborach prezydenckich PiS jest na krawędzi rozpadu, a w mediach sympatyzujących z obozem władzy pojawiają się pytania: po co właściwie KO rządzi? – analizuje ostatnie 12 miesięcy Eliza Olczyk.

„PiS tkwi w kwadraturze koła”. Kandydatem PiS na prezydenta Krakowa będzie Michał Drewnicki. Czy ta decyzja się PiS-owi opłaci? Dr Jan Maria Jackowski wyjaśnia w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską: – To bezpieczne posunięcie.

„Jest dobrze, ale źle”. Ponad 70 proc. młodych Polaków dobrze ocenia własną sytuację życiową. Jednocześnie podobny odsetek uważa, że kraj zmierza w złym kierunku. To fundamentalne sprzeczności w postrzeganiu świata – komentuje Jan Wróbel.

„Nie chcemy ideologizować szkoły”. Katarzyna Lubnauer, wiceszefowa MEN, komentuje dla Magdaleny Frindt apele nauczycieli o podwyżki. Zapowiada także spore zmiany, które reforma Kompas Jutra wprowadzi do polskich szkół.

„Siła, masa, libido”. Nie mam wątpliwości, że Terapia Zastępcza Testosteronem przynosi mężczyznom wiele korzyści, zwłaszcza tym po pięćdziesiątym roku życia. Istnieje jednak druga strona tego medalu – tłumaczy Michał Pozdał.

„NBP rozleniwia banki”. – Tylko 60 proc. zgromadzonych przez banki depozytów jest przeznaczanych na kredyty. Za resztę banki kupują obligacje skarbowe albo bony NBP – ostrzega prof. Leszek Pawłowicz w wywiadzie Szymona Krawca.

„Nie wszyscy boją się kryptowalut”. – Nie widzę w Polsce strategii, która stawiałaby pytanie: co zrobić, żeby PKB rosło nie o 2-3 proc., ale o 6-8 proc. rocznie, choćby przez pewien okres – mówi Marcie Roels dr hab. Krzysztof Piech.

„Oligarcha do zadań specjalnych”. Zadanie przedłużenia długoletniej zależności Armenii od Moskwy dostał Samwel Karapetian, oligarcha ceniony na Kremlu głównie jako słup, na którego Putin kupił we Francji willę – pisze Jakub Mielnik.

„Wojna na złudzenia”. Służby specjalne zaczynają działać w środowisku permanentnej niepewności informacyjnej. Coraz trudniej odpowiedzieć na fundamentalne pytania: co jest prawdą, kto stoi za operacją i gdzie kończy się działalność człowieka, a zaczyna algorytmu – analizuje gen. Andrzej Pawlikowski.

„AI i duch Papcia Chmiela”. Artur Chmielewski, inżynier NASA i syn Papcia Chmiela, opowiada o reaktywacji serii przygód Tytusa, Romka i A’Tomka. – Pilnowaliśmy „papciowego tonu dowcipu” – zachęca do lektury w rozmowie z Krystyną Romanowską.

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