Awantura o opłaty za pierwszą komunię. Wierni: „To jest mafia”

W rozmowie z Radiem Zet mieszkańcy wsi kociewskiej Osie w woj. kujawsko-pomorskim ujawnili szczegóły organizacji pierwszej komunii świętej w tamtejszej parafii pw. Podwyższenia Najświętszego Krzyża. Ksiądz miał m.in. zasugerować, aby rodziny przekazały na parafię lub na potrzebujące dzieci 10 proc. wartości tzw. kopert. Miał jednak nie ujawniać, do jakiej fundacji miałyby trafić zebrane środki.

– Moim zdaniem to są nadużycia – oceniła jedna z matek, której córka szła do pierwszej komunii św. kilka lat temu. – Wtedy nie zapłaciłam tych 10 proc., ale wiem, że inni rodzice płacili i płacą nadal – dodała. Jak ustaliło Radio Zet, zwyczaj ten ma być praktykowany w parafii od wielu lat.

– Te pieniądze idą do księdza i nie wiemy, co się z nimi dalej dzieje – mówiła kolejna z kobiet.

Rodzice zwracali też uwagę na wysoką składkę przeznaczoną na wystrój kościoła podczas uroczystości. W tym roku wyniosła 120 zł od dziecka. Do komunii przystąpiło 59 dzieci, zatem dało to kwotę 7080 zł. Wcześniej ksiądz miał proponować wyższą kwotę – 150 zł. Gdy rodzice zaczęli protestować, usłyszeli od niego, że w innych parafiach opłaty są znacznie większe.

Ksiądz: „Nic nie jest narzucone”

W rozmowie z rozgłośnią ksiądz z parafii pw. Podwyższenia Najświętszego Krzyża w Osiu przekazał, że rodzice wiedzą, jak są wykorzystywane przekazane środki. Ci jednak temu zaprzeczają.

– Miałem spotkanie z rodzicami i powiedziałem, na co to jest – uznał ksiądz. Następnie stwierdził, że pieniądze są przekazywane do kurii, która zajmuje się misjami. – Nic nie jest narzucone, to decyzja rodziców – dodał duchowny.

Mieszkańcy są wściekli. „Dla mnie to jest mafia”

Rodzice zwracali uwagę, że parafia przy każdej okazji pobiera opłaty. Za postawienie pomnika lub utwardzenie ziemi wokół niego, ksiądz ma pobierać opłatę w wysokości 10 proc. wartości. – Dla mnie to jest mafia. Chodzi tu tylko o pieniądze – stwierdziła jedna z kobiet. Kolejna stwierdziła, że „ksiądz tak traktuje wiernych, jakby to była kara, że wierzą w Boga” .

Według najnowszych danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC w 2024 roku w całej Polsce do pierwszej komunii świętej przystąpiło 319 928 osób. Od 2019 roku liczba ta z każdym rokiem spada.

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