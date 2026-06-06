Dodatki do emerytury po 65. i 75. roku życia. Seniorzy mogą zyskać setki złotych

Najniższa emerytura w Polsce wynosi obecnie 1 978,49 zł brutto. Wszyscy seniorzy, którzy otrzymują świadczenie emerytalnie, dostają od kilku lat dodatkową 13. i 14. emeryturę. Pieniądze są wysyłane automatycznie, nie trzeba składać żadnego wniosku. Osoby z niższą emeryturą otrzymają około 1 600 zł netto w przypadku obu dodatków.

Dodatkowe świadczenia dla seniorów

Jednym z najczęściej przyznawanych seniorom dodatkowych świadczeń jest dodatek pielęgnacyjny. Przysługuje on osobom, które są niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub ukończyły 75 lat. Obecnie wynosi on 366,68 zł. Aby je otrzymać, należy złożyć do ZUS-u specjalne świadczenie.

Niektórym osobom przysługuje także dodatek kombatancki. Aby go otrzymać, należy posiadać zaświadczenie o statusie kombatanta. Wynosi on 366,68 zł. Świadczeniem, które je uzupełnia, jest dodatek kompensacyjny. Wynosi 55 zł i jest przyznawane automatycznie.

Specjalny dodatek jest też wydawany byłym żołnierzom zatrudnianym przymusowo przed 1960 rokiem. Przysługuje on też górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej. Wynosi 366,68 zł. Wniosek o jego wypłacanie należy złożyć w ZUS-ie.

Seniorzy mogą też skorzystać z dodatku za tajne nauczanie. Aby je otrzymać, należy złożyć wniosek w ZUS-ie. Wówczas można zyskać dodatkowe 366,68 zł.

Inwalidzi wojenni, którzy są niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji mogą też otrzymać dodatek w wysokości 550,02 zł. Dodatek do renty inwalidy wojennego wynosi natomiast 1403,90 zł.

Osoby, które zostały przymusowo deportowane do pracy lub obozów w trakcie wojny także otrzymają dodatek. Obecnie wynosi on od 18,38 zł do 348,40 zł. Aby go otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS-ie.

Dodatek dla osób, które ukończyły 100 lat

100-latkowie mogą skorzystać ze specjalnego świadczenia honorowego. Jest ono przyznawane automatycznie. W tym roku wyniesie 6938,92 zł brutto.

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