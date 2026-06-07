Zwrot ws. Ziobry i Romanowskiego. Polska czeka na decyzję Węgier

Prawie miesiąc po zmianie władzy na Węgrzech Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski wciąż pozostają pod ochroną tamtejszego azylu politycznego. Mimo zapowiedzi Petera Magyara, Polska nadal nie otrzymała oficjalnego potwierdzenia, że status polityków PiSzostał zmieniony.

Jeszcze przed wyborami nowy premier Węgier zapowiadał twarde podejście do sprawy. Podkreślał, że jego kraj „nie może być schronieniem dla międzynarodowych przestępców”. Po zwycięstwie wyborczym powtórzył te deklaracje podczas wizyty w Polsce 19 maja.

Ziobro i Romanowski z azylem na Węgrzech. Nowe informacje

Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, Warszawa przekazała Węgrom pełną dokumentację dotyczącą zarzutów wobec byłego ministra sprawiedliwości i jego zastępcy 9 maja, a więc tuż po przejęciu władzy przez nowy rząd.

Mimo upływu czasu polskie resorty spraw zagranicznych i sprawiedliwości nie otrzymały żadnej oficjalnej informacji z Budapesztu o uchyleniu azylu. – Decyzja leży po stronie węgierskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nasze wnioski zostały przekazane, procedura jest po ich stronie – wskazuje nieoficjalnie źródło w MSZ.

Urzędnicy tłumaczą, że sytuacja w praktyce nie różni się od tej z okresu rządów Viktora Orbana. – Z naszej perspektywy status pozostaje niezmieniony. Jedyną informacją, jaką posiadamy jest ta z poziomu UE, że dwaj polscy obywatele korzystają z azylu na Węgrzech – usłyszeli dziennikarze w resorcie sprawiedliwości. Wśród rozmówców nie brakuje opinii, że obecny stan rzeczy jest „niezręczny dyplomatycznie”.

Sprawa Ziobry i Romanowskiego bez przełomu

Formalnie procedura wydaje się jednoznaczna. Cofnięcie azylu leży w gestii węgierskiego rządu, który zapowiadał jego weryfikację w przypadku nadużycia procedur ochronnych. W praktyce decyzję realizuje urząd ds. cudzoziemców, który następnie informuje o niej struktury unijne, co skutkuje m.in. unieważnieniem dokumentów podróży w ramach UE.

Jak tłumaczy wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur, status azylowy Zbigniewa Ziobry blokuje możliwość wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania, co w praktyce utrudnia działania polskich organów. W przypadku Marcina Romanowskiego sytuacja jest bardziej złożona – ENA formalnie wobec niego obowiązuje, jednak status uchodźcy komplikuje jego wykonanie.

Gdzie jest Marcin Romanowski?

Według ekspertów, najbardziej prawdopodobnym kierunkiem dla byłego wiceministra sprawiedliwości pozostają kraje spoza systemu ENA, takie jak Serbia, Ukraina czy Gruzja. Pojawiały się również spekulacje o jego pobycie w USA, jednak nie zostały one potwierdzone.

Przy okazji zapowiedzianej przez Włodzimierza Czarzastego kontroli w biurach poselskich jedna ze współpracownic polityka PiS zapewniła, że ma z nim stały kontakt. Nie chciała jednak zdradzić, gdzie obecnie przebywa poseł.

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