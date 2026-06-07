Wyścig o fotel prezydenta Krakowa nabiera tempa. Nowy kandydat wchodzi do gry

W poniedziałek o godz. 17 Nowa Lewica ma ogłosić swoją kandydatkę lub kandydata w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Choć oficjalna decyzja jeszcze nie zapadła, wiele wskazuje na to, że ugrupowanie postawi na posłankę Darię Gosek-Popiołek. Sama zainteresowana zasugerowała taki scenariusz w mediach społecznościowych. Na swoim profilu opublikowała zdjęcie przy szachownicy z krótkim komentarzem: „Czas stoczyć najważniejszą partię”. Wcześniej kandydaturę ma formalnie zatwierdzić Małopolska Rada Wojewódzka Nowej Lewicy.

Według informacji płynących z partii, na obecnym etapie to właśnie Gosek-Popiołek jest jedyną osobą realnie rozpatrywaną do startu w wyborach.

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Jaką wizję Krakowa ma posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek

Jednym z najważniejszych tematów poruszanych przez Darię Gosek-Popiołek pozostaje strefa czystego transportu. Posłanka podkreśla, że rozwiązanie jest potrzebne, ale wymaga zmian uwzględniających potrzeby mieszkańców.

Wśród proponowanych korekt wymienia m.in. wyłączenie parkingów park&ride z części ograniczeń oraz dodatkowe wsparcie dla osób, które nie mogą zrezygnować z samochodu. Zwraca także uwagę na problemy komunikacji miejskiej. Jej zdaniem przyszłe władze miasta powinny skupić się na poprawie dostępności transportu publicznego i zahamowaniu wzrostu cen biletów.

KO i PSL mogą wystawić wspólnego kandydata

Równie ciekawie wygląda sytuacja po stronie Koalicji Obywatelskiej. Premier Donald Tusk zapowiedział, że jeśli uda się osiągnąć porozumienie z PSL, obie partie przedstawią wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa. Jeśli rozmowy zakończą się niepowodzeniem, KO ma zaprezentować własną propozycję. Wśród nazwisk wymienianych w politycznych kuluarach pojawiają się m.in. senatorka Monika Piątkowska, europoseł Bartłomiej Sienkiewicz oraz poseł Paweł Kowal.

Do tej pory start w wyborach ogłosili już m.in. Michał Drewnicki z PiS, Aleksandra Owca z partii Razem, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Marian Banaś oraz Marianna Schreiber.

Przedterminowe wybory są konsekwencją referendum z 24 maja, w którym mieszkańcy Krakowa odwołali z funkcji prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Do czasu wyboru nowego włodarza obowiązki prezydenta pełni komisarz Stanisław Kracik. Termin głosowania nie został jeszcze oficjalnie wyznaczony, ale zgodnie z Kodeksem wyborczym powinno ono odbyć się w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.

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