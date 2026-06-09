Kwaśniewski zostanie uhonorowany europejskim orderem? Dostali go już dwaj wybitni Polacy

– Prezydium Sejmu podjęło decyzję o wystąpienie do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o rozpatrzenie możliwości uhonorowania prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego orderem Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi. Ten order był już przyznawany Polakom. Dostali go m.in. prezydent Lech Wałęsa oraz premier Jerzy Buzek – powiedział na konferencji prasowej w Sejmie marszałek Włodzimierz Czarzasty.

Europejski Order Zasługi przyznaje się w dowód uznania osiągnięć osób, które wniosły znaczący wkład w integrację europejską lub w propagowanie i obronę wartości zapisanych w traktatach. Ma on inspirować przyszłe pokolenia do odwagi obywatelskiej i zaangażowania na rzecz europejskich ideałów. Odznaczenie ustanowiono z okazji 75. rocznicy ogłoszenia deklaracji Schumana, która utorowała drogę ku europejskiej jedności.

Aleksander Kwaśniewski z Europejskim Orderem Zasługi?

To pierwsze tego rodzaju europejskie wyróżnienie przyznawane przez instytucje UE za wysiłki na rzecz silniejszej i zjednoczonej Europy. Uzupełnia ono wyróżnienia i odznaczenia krajowe. Order jest wyrazem przywiązania do wspólnych wartości. Nagradza się nim osoby, które stają w obronie pokoju, demokracji i godności ludzkiej. Europejski Order Zasługi dzieli się na trzy klasy w porządku rosnącym: od Członka, przez Honorowego Członka, po Wybitnego Członka.

Nominacje do odznaczenia mogą m.in. zgłaszać marszałkowie parlamentów narodowych państw członkowskich. Decyzję podejmuje komisja selekcyjna powoływana przez Prezydium PE na cztery lata. W jej skład wchodzą szef, dwóch wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego i cztery wybitne osobistości europejskie. Obecnie w komisji zasiadają: Roberta Metsola, Ewa Kopacz, Sophie Wilmes, Michel Barnier, Jose Manuel Barroso, Josep Borrell oraz Enrico Letta.

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