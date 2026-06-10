Gminy ostrzegają przed toksycznym owadem. Jest już w trzech regionach Polski

Lokalne samorządy alarmują w sprawie korowódek dębówek (Thaumetopoea processionea). Na owady te natknąć mogą się osoby, które przebywają w Małopolsce, Wielkopolsce, Kujawach czy Pomorzu.

Gąsienice te stanowią zagrożenie nie tylko dla zdrowia ludzkiego – także u zwierząt, po kontakcie z T. processionea, może pojawić się wysypka czy świąd w okolicach spojówek (pupile mogą wykazywać wówczas typowe zachowania, np. lizać bolące miejsca).

Uwaga na trujące włoski!

Kilka gmin – w tym Kłaj (województwo małopolskie) – wydało ostrzeżenie ws. korowódek dębówek. „To gatunek ciepłolubnego motyla nocnego. Rozpiętość jego szarych skrzydeł wynosi ok. 25 mm. Późnym latem do jesieni samica składa ok. 150 jaj w górnej części korony dębu, ale owady rozpoczynają swoją aktywność dopiero w maju. Wtedy wykluwają się gąsienice, żyjące w większych koloniach aż do przepoczwarzenia” – poinformowali przedstawiciele samorządu.

Można spotkać je na liściach dębów (a niekiedy także na jesionach, bukach, kasztanach, brzozach, śliwach, leszczynach oraz wierzbach). Żerują nocą, w szeregu – w regularnym korowodzie – po pniach i gałęziach. Co ciekawe, na jednym drzewie może ich być nawet 100 tys.

To, co jest u tych gąsienic najgroźniejsze, to trujące włoski, które mogą unosić się w powietrzu. Wówczas, u poszkodowanego, wystąpić mogą: silne podrażnienia skóry, wysypka i reakcje alergiczne, podrażnienia oczu czy kaszel oraz trudności z oddychaniem.

Kiedy pójść do lekarza? Gdy tylko pojawi się silna reakcja alergiczna

Gdy nieprzyjemne objawy się pojawią, nie wolno drapać się czy trzeć skóry. Włoski, które widać gołym okiem, należy usunąć przy pomocy taśmy klejącej. Podrażnione miejsca trzeba przemywać letnią wodą.

„Gdy włoski gąsienicy dostaną się do oczu, albo spowodują silną rekcję alergiczną skontaktuj się z lekarzem” – wskazała Gmina Kłaj.

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