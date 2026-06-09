Sejm coraz bliżej wyboru nowego sędziego TK. Komisja wskazała faworyta

Sejm szykuje się do wyboru kolejnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zarekomendowała Sławomira Patyrę, zgłoszonego przez ugrupowania tworzące większość parlamentarną. Negatywnie oceniła natomiast kandydaturę Artura Kotowskiego, popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość.

Komisja zarekomendowała Sławomira Patyrę na nowego sędziego TK

Podczas wtorkowego posiedzenia komisji głosowało 33 posłów. Kandydatura Sławomira Patyry uzyskała 18 głosów poparcia przy 15 głosach sprzeciwu. Dokładnie odwrotny wynik padł przy głosowaniu nad Arturem Kotowskim.

Obaj kandydaci uczestniczyli w posiedzeniu i przez ponad godzinę odpowiadali na pytania parlamentarzystów. Teraz sprawa trafi pod obrady całego Sejmu. Głosowanie zaplanowano na czwartek.

Konstytucjonalista może trafić do TK

Sławomir Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego kandydaturę zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej, PSL-Trzeciej Drogi, Lewicy oraz Centrum.

Kontrkandydat, Artur Kotowski, to profesor nauk prawnych związany z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Co ciekawe, jego kandydatura została zgłoszona przez PiS już po raz siódmy.

Trwa spór o skład Trybunału Konstytucyjnego

Wybór nowego sędziego jest związany z kończącą się 28 czerwca kadencją sędziego Andrzeja Zielonackiego. To kolejny etap zmian w składzie Trybunału Konstytucyjnego, które od miesięcy budzą polityczne emocje. Jeszcze do marca obecna większość parlamentarna nie obsadzała wakatów w TK. Sytuacja zmieniła się wiosną, gdy Sejm wybrał sześciu nowych sędziów, uzupełniając skład Trybunału do ustawowych 15 osób.

Ślubowanie złożyło dwoje z nich i objęło urząd. Los pozostałej czwórki pozostaje jednak przedmiotem sporu. Choć sędziowie zostali formalnie wybrani, to prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że nie uznaje ich nominacji. Sędziowie ci złożyli ślubowanie podczas uroczystości w Sejmie, bez osobistego udziału prezydenta. Prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił ich dotąd do wykonywania obowiązków w Trybunale. Sprawa wspomnianej czwórki trafiła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, gdzie nadano jej priorytetowy status.

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