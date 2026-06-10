Rano odprowadziła córkę, wieczorem znaleziono jej ciało. Tajemnicza śmierć Polki w Ekwadorze

Zwłoki kobiety zostały odnalezione w ubiegły poniedziałek – w jej domu, na terenie w dzielnicy El Tigrillo. Aktywistka, która walczyła m.in. na rzecz ochrony środowiska naturalnego, mieszkała na północy prowincji Santa Elena.

O szczegółach sprawy poinformowała redakcja zagranicznego portalu. Okoliczności śmierci Polki póki co wyglądają bardzo zagadkowo.

Rano widzieli ją sąsiedzi. Wieczorem, do drzwi jej domu, zapukała policja

Juan Carlos Rojas – szef lokalnej jednostki policji – przekazał, że ciało Moniki Koniuszek Silvy znajdowało się na podłodze. Zanim funkcjonariusze przybyli na miejsce (w tym technicy kryminalistyki), pierwszy kobietę martwą w mieszkaniu zastał jej narzeczony.

Sprawa będzie wyjaśniana przez prokuraturę w Ekwadorze. Mundurowi zabezpieczyli materiały dowodowe – w tym m.in. telefon komórkowy (smartfon), który należał do aktywistki.

Śmierć Polki jest owiana tajemnicą. Z ustaleń portalu Extra wynika, że 8 czerwca rano sąsiedzi widzieli ją, jak odprowadzała córkę do pobliskiej szkoły. W tym momencie zarówno ona, jak i jej siostrzyczka, znajdują się pod opieką przyjaciółki zmarłej.

Polka była zaangażowana w walkę z korupcją w Ekwadorze

Pojawiają się hipotezy o samobójstwie, jednak wszyscy ci, którzy znali Koniuszek-Silvę (a także z nią pracowali), wątpią, że mogłaby ona zdecydować się na taki krok.

Extra podała, że kobieta pełniła funkcję prezeski w Fundacji La Integridad, która podejmowała wysiłki m.in. w obszarze ochrony środowiska naturalnego. Ponadto „zajmowała się ujawnianiem i monitorowaniem przypadków korupcji w prowincji Santa Elena” – wskazała redakcja Telewizji Polskiej (TVP Info).

Za granicą Polka mieszkała od dekady.

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Samobójstwo? Depresja? Tu otrzymasz pomoc

Jeśli zmagasz się z myślami samobójczymi, nie wahaj się szukać wsparcia! Pamiętaj, że istnieje szereg ludzi oraz instytucji, które są w stanie pomóc ci w każdym problemie.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia – twojego bądź drugiej osoby – zadzwoń pod ogólnopolski numer alarmowy – 112.

Warto wiedzieć, że fachową i bezpłatną pomoc psychologiczną można uzyskać również pod jednym z wybranych telefonów:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (całodobowo) 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (całodobowo) 800 12 12 12

Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (całodobowo) 800 70 2222

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (całodobowo) 800 12 00 02

Infolinia pomocowa dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów (całodobowo) 800 080 222

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 10

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00

Policyjny Telefon Zaufania 800 12 02 26

Możesz także skorzystać z pomocy w poradniach zdrowia psychicznego. Kontakt do takiego miejsca znajdziesz w Internecie, wpisując w wyszukiwarce „poradnia zdrowia psychicznego” oraz swoje miasto/województwo. Jeśli potrzebujesz pilnej konsultacji psychiatrycznej, możesz udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego.

Poradnie pedagogiczno-psychologiczne w szkołach

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Lokalne ośrodki (centra) interwencji kryzysowej

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