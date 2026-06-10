Zaufana prokurator ministra. Jej zespół analizuje decyzję Święczkowskiego ws. sędziów TK

Pod koniec maja miała odbyć się uroczystość wręczenia awansów dla kilkudziesięciu prokuratorów. Wydarzenie w ostatniej chwili odwołano. „Gazeta Wyborcza” podała nieoficjalnie, że Waldemar Żurek nie podpisał dekretów awansowych, o które wnioskował prokurator krajowy Dariusz Korneluk. W prokuraturze na wielu szczeblach ma narastać frustracja. To kolejny raz, gdy nie doszło do awansów. W kwietniu wręczono tylko nominacje na stanowiska asesorskie i pierwsze stanowiska prokuratorskie.

– Źle się dzieje w naszej firmie – ocenił szef jednej z prokuratorskich jednostek. Inny z prokuratorów wyraził nadzieję, że decyzja może zapaść w czerwcu. – O awanse występowali szefowie prokuratur, co mają teraz powiedzieć swoim ludziom? Przecież to recepta na katastrofę – skomentował rozmówca „GW”. – Dla wszystkich to znak, że prokurator generalny i krajowy nie nadają na tych samych falach. Jest klincz. Prokuraturze nic gorszego nie mogło się przydarzyć – mówiło inne źródło.

Klincz ws. awansów w prokuraturze. Uroczystość odwołano w ostatniej chwili

I zastanawia się, dlaczego stosowana jest odpowiedzialność zbiorowa, jeśli jest spór o kilka osób. Od listopada 2025 r. prokurator krajowy skierował do swojego przełożonego 57 wniosków o powołanie na wyższe stanowiska prokuratorskie oraz jeden wniosek o powołanie na pierwsze stanowisko prokuratorskie. Dodatkowo Żurek chce awansować swoich ludzi, ale „problem w tym, że proponowane kandydatury nie budzą entuzjazmu w Prokuraturze Krajowej”.

Wysokie notowania u prokuratora generalnego ma mieć m.in. nowy naczelnik śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej Marek Wełna. Mocną pozycją u Żurka ma posiadać również prokurator Agnieszka Welenc z Prokuratury Regionalnej w Krakowie, delegowana do Prokuratury Krajowej. Śledczy z jej zespołu analizują np. kwestię niedopuszczenia przez Bogdana Święczkowskiego sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania.

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