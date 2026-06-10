Pierwszy ruch nowego prezesa SN. Ekspert nie ma wątpliwości

Na 11 czerwca I prezes Sądu Najwyższego (SN) zwołał posiedzenie, podczas którego ma zostać wybrany nowy przewodniczący KRS. Wcześniej, w połowie maja, Sejm wybrał 15 nowych sędziów-członków do KRS.

Istotny ruch Kapińskiego ws. KRS

Według ustawy o KRS pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady powinien zwołać I prezes Sądu Najwyższego. Ma na to 30 dni od wyboru jej członków. Dopóki nie zostanie wyłoniony nowy przewodniczący KRS, obrady prowadzi prezes SN.

W rozmowie z „Faktem” do decyzji o zwołaniu pierwszego posiedzenia rady odniósł się prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. – Prezes Kapiński zachował się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli nie chciał łamać ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, nie miał innego wyjścia – ocenił mec. Przemysław Rosati.

– Liczę na to, że prezes Kapiński zakończy stan rzeczy stworzony przez panią Manowską, czyli okres, w którym przewodniczący Trybunału Stanu nie respektował obowiązujących przepisów – dodał.

Jego zdaniem wybór nowego przewodniczącego nie rozstrzygnie wszystkich problemów z funkcjonowaniem KRS. Podkreślił również, że trybunały w Strasburgu oraz Luksemburgu zwracały wcześniej uwagę na „nadmierny udział czynnika politycznego w procesie powoływania członków KRS” .

Niezadowolenie z ruchu Nawrockiego

Przypomnijmy, Zbigniew Kapiński został powołany na stanowisko prezesa SN przez Karola Nawrockiego pod koniec maja. Wywołało to spore emocje wśród polityków, szczególnie tych prawicowych.

– Zrobienie kogoś takiego I prezesem Sądu Najwyższego to zbrodnia, idiotyczny politycznie ruch – stwierdził m.in. Przemysław Wipler, polityk Konfederacji.

Mecenas Rosati zwrócił uwagę, że kluczowe będzie teraz działanie prezydenta. – To on, zgodnie z konstytucją, nominuje sędziów i może zablokować ich powołanie. Liczę na to, że prezydent nie będzie podzielał chybionej argumentacji polityków PiS, którzy podważają legalność obecnego składu KRS – przekazał mec. Rosati.Czytaj też:

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