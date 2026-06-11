Stosunek Polaków do Ukrainy drastycznie się zmienił. Wystarczył jeden ruch

Wołodymyr Zełenski pod koniec maja zdecydował o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia „bohaterów UPA”. Ruch spotkał się z ogromnym sprzeciwem w Polsce. Agencja Badań Rynku i Opinii SW Research sprawdziła na zlecenie „Rzeczpospolitej”, jak zmienił się w związku z tym stosunek uczestników sondażu do Ukrainy i jej obywateli. 51,9 proc. Polaków przyznało, że ich postawa się pogorszyła. Na poprawę wskazało jedynie 4,5 proc. ankietowanych.

31,9 proc. zadeklarowało, że decyzja ukraińskiego prezydenta nie zmieniła ich nastawienia. Z kolei 11,7 proc. badanych wskazało, że nie ma zdania w tej sprawie. Jeśli chodzi o płeć zmiana stosunku na negatywny częściej miała miejsce w przypadku mężczyzn (58,6 proc.) niż kobiet (45,5 proc.). Jeśli chodzi o wiek najbardziej pogorszenie nastawienia wystąpiło w przypadku osób do 24. roku życia.

Decyzja Wołodymyra Zełenskiego ws. UPA. Tak wpłynęła na stosunek Polaków do Ukrainy

W przypadku wykształcenia sondaż wykazał, że stosunek do Ukrainy i jej obywateli zmienił się na bardziej krytyczny w największym stopniu jeśli chodzi o respondentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 57 proc. W kategorii dochód postawa pogorszyła się najmocniej u uczestników sondażu, którzy zadeklarowali dochód netto do trzech tysięcy złotych – 57,9 proc. Decyzja Zełenskiego wpłynęła najbardziej na ankietowanych z miast od 100 do 199 tys. osób – 63,2 proc.

Badanie przeprowadzono wśród użytkowników panelu on-line SW Panel od 9 do 10 czerwca 2026 r. Analizą objęto 800 dorosłych internautów. Próbę dobrano w sposób losowo-kwotowy, a jej strukturę skorygowano przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze pełnoletnich Polaków pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

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