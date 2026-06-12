Historyczna zmiana w polskiej armii. To pierwszy taki przypadek

Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak został na początku czerwca nowym Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Jego zastępcą od 1 lipca zostanie kontradmirał Piotr Sikora. Wkrótce szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na stanowisko drugiego zastępcy Dowódcy Operacyjnego RSZ wyznaczy oficera wojsk lądowych – podał Onet. Dzięki temu minister obrony narodowej ma „nie tylko złamać monopol oficerów w zielonych mundurach, ale realnie wprowadzić w wojsku doktrynę”.

Jej założenie polega na tym, że współczesnej wojny nie da się wygrać siłami, tylko jednego rodzaju wojsk. Przez wiele lat struktura dowódcza w polskiej armii charakteryzowała się tym, że kluczowe stanowiska w Sztabie Generalnym, Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwie Operacyjnym RSZ powierzano generałom wywodzącym się z Wojsk Lądowych. Spowodowane było to przekonaniem, że przyszła wojna w Polsce rozegra się na lądzie. Teraz doszło do zmiany.

Nowe myślenie w polskim wojsku, nominacje szefa MON dowodem. „Geografia jest nieubłagana”

– Geografia jest nieubłagana. Polska leży na Niżu Europejskim, który historycznie zawsze był wielkim korytarzem operacyjnym dla wojsk lądowych. Choćbyśmy mieli najnowocześniejsze systemy w innych domenach, główny ciężar uderzenia przeciwnika zawsze przyjmują na siebie Wojska Lądowe – komentował były Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. armii rez. Mieczysław Cieniuch. Podobnie myślało wielu oficerów, w tym aktualny szef sztabu gen. Wiesław Kukuła.

Większość wojskowych komponenty lotniczy i morski postrzegało jako siły wspierające operacje lądowe. Korekta polskiej polityki obronnej była celowa. – Funkcjonujemy tak, jakbyśmy byli w stanie pokoju, ale de facto prowadzimy wojnę hybrydową. Rosja nie uderza w nas pełną siłą militarną, lecz atakuje głównie w cyberprzestrzeni, z powietrza i na morzu. Stąd właśnie te nominacje. To też nasza odpowiedź na zagrożenia, które dziś najmocniej dotykają Polskę – ujawniło źródło bliskie szefa MON.

Oficerowie Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej na czele polskiej armii. Ujawniono powód

Dołączenie oficera Marynarki Wojennej do kierownictwa Dowództwa Operacyjnego związane jest z sytuacją operacyjną w basenie Morza Bałtyckiego. – Skok technologiczny i finansowy oznacza, że Marynarka Wojenna przestaje być peryferyjnym rodzajem sił zbrojnych. Zarządzanie tymi systemami oraz wpięcie ich w systemy obrony wymaga obecności marynarzy w dowództwach w Warszawie – podsumował rozmówca z Ministerstwa Obrony Narodowej.

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