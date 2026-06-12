Oto majątek Obajtka. Takie pieniądze niejednemu zawróciłyby w głowie

Polityk, który w przeszłości pełnił rolę wójta małopolskiej Gminy Pcim (zanim został dostrzeżony przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego), zgromadził sporo oszczędności. Na stronie Sejmu znajduje się najnowszego oświadczenie majątkowe europarlamentarzysty

Wynika z niego, że Obajtek ma na koncie bankowym 920 tys. zł, a także 50 tys. euro. Członek prawicowej frakcji Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy poinformował też w dokumencie – w sekcji nieruchomości – o prawie do nieodpłatnego, dożywotniego użytkowania domu o powierzchni 270 metrów kwadratowych (którego wartość oszacował na około 500 tys. PLN). To samo tyczy się też m.in. gospodarstw rolnych – jednego o pow. blisko trzech i pół hektara, i drugiego - o mniejszej pow., przy którym były wójt wpisał swój częściowy udział (współwłasność). Szacunkowa wartość tych nieruchomości to ok. 400 tys. zł.

Poseł do Parlamentu Europejskiego poinformował ponadto, że prowadzi prywatną działalność – świadczy usługi na rzecz podmiotów gospodarczych. Z tego tytułu – w roku 2025 – osiągnął ponad 1,53 mln PLN przychodu (brutto).

Tyle pieniędzy Daniel Obajtek dostał z PE

W kategorii dochodów, które uzyskał, Obajtek wspomniał o środkach od Spółki Aukcyjnej ORLEN (ok. 6,7 tys. zł). W ubiegłym roku otrzymywał też uposażenie poselskie – ok. 132,7 tys. EUR (brutto). Na jego konto wpływały oprócz tego diety parlamentarne, jak również inne świadczenia regulaminowe, wypłacane przez PE z tytułu wykonywania mandatu.

To jednak nie koniec. Były szef koncernu paliwowego, którego większościowym udziałowcem jest Skarb Państwa, jest też kolekcjonerem dzieł sztuki czy zegarków. Nieznane są jednak szczegóły o tych ruchomościach – poza ich szacunkową wartością, opiewającą na ok. 290 tys. PLN.

Na samym dole oświadczenia o stanie majątku Obajtek poinformował, że zaciągnął prywatne pożyczki – na łączną kwotę 825 tys. zł.

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