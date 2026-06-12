Tyle zarobił w zeszłym roku kontrowersyjny europoseł PiS. Jedna pozycja budzi zdziwienie

Z najnowszego oświadczenia majątkowego Dominika Tarczyńskiego wynika, że europoseł PiS zgromadził 18 929,88 zł oszczędności, a do tego posiada 89,5 tys. zł w gotówce. Polityk ma też 0,88 euro oraz 83,31 euro w gotówce. Tarczyński posiada sześć nieruchomości. Na własność posiada 1, 5913 ha niezabudowanej działku gruntu ornego o wartości około 95 tys. zł oraz drugą na współwłasność, o pow. 0,5317 ha, która wycenił na ok. 25 tys. zł.

W następnej pozycji europoseł Prawa i Sprawiedliwości wymienił nieruchomość gruntową o pow.: 0,78 ha; 1,06 ha oraz 0,09 ha o łącznej wartości 100 tys. zł, które posiada na własność. Kolejne nieruchomości gruntowe także należą do Tarczyńskiego. Mają pow. 0,82 ha o wartości 120 tys. zł oraz pow. 0,0708 ha i wartość 20 tys. zł. Ostatnia pozycja to działka zabudowana o pow. 0, 2048 ha. Dom mieszkalny o pow. 80 m kw., stodoła o pow. 107 m kw. oraz budynek gospodarczy o pow. 94 m kw.

Oświadczenie majątkowe Dominika Tarczyńskiego. Europoseł PiS ma kilka nieruchomości

Łączna wartość to ok. 150 tys. zł do połowy własności. Polityk PiS w 2022 r. nabył od gminy bezprzetargowo grunt o pow. 0,0708 ha za 20 tys. zł. Tarczyński prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, ale nie osiągnął z tego tytułu w ubiegłym roku żadnych korzyści. Europoseł w PE zarobił 132 722, 61 euro brutto, a za diety poselskie i inne świadczenia związane ze stanowiskiem – 54 425 euro. 23, 514 zł to z kolei pieniądz za treści publikowane w serwisie X (dawny Twitter).

Jeśli chodzi o wartościowe rzeczy Tarczyński wymienił zegarek o wartości ok. czterech tys. euro oraz BMW serii 7 z 2019 r., które wówczas kupił za prawie pół miliona zł. Polityk Prawa i Sprawiedliwości spłaca również kredyt na dom, zostało mu jeszcze niemal 200 tys. euro. Do tego spłaca tez dwie pożyczki na kwotę 143 740,51 zł oraz 95 431,01 zł.

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