TVN zmieni właściciela, wielka fuzja staje się faktem. Jest „haczyk”

Wydział Antymonopolowy Departamentu Sprawiedliwości zatwierdził ofertę Paramount Skydance o wartości 111 mld dol. dotyczącą przejęcia Warner Bros. Discovery, właściciela m.in. stacji TVN – donosi Politico, powołując się na informacje dwóch osób, które są „zaznajomione ze sprawą”.

TVN zmienia właściciela. Jest „haczyk”

Przedstawiciele Departamentu Sprawiedliwości mieli uznać, że transakcja nie stanowi zagrożenia dla konkurencji i mieli nie zgłosić do niej zastrzeżeń. Fuzja miała zostać zatwierdzona bez nakładania wymogu zbycia aktywów i wprowadzenia środków naprawczych dotyczących postępowania.

Ze względu na to, że są to wciąż nieoficjalne informacje, zwrócono się do Departamentu Sprawiedliwości i Paramount z prośbą o komentarz w sprawie. Do chwili publikacji tekstu nie uzyskano odpowiedzi. Co warte podkreślenia, Rob Bonta, prokurator generalny Kalifornii, wciąż analizuje fuzję i nadal może wnieść pozew w celu zablokowania umowy.

Co z przyszłością TVN24? Ekspert analizuje scenariusze

W dyskusji o wielkiej fuzji pojawiają się także spekulacje dotyczące tego, jak taka zmiana na rynku może wpłynąć na polski układ medialny. Głos w sprawie zabrał medioznawca, ekonomista, członek KRRiT i prof. UW Tadeusz Kowalski.

Jeden ze scenariuszy zakłada, że nie dojdzie do wyraźnych zmian. – Zwłaszcza że nadawca w Polsce posiada kilkanaście koncesji kanałów o charakterze rozrywkowym czy tzw. lifestyle'owym. Będzie mógł bez problemu utrzymać swój charakter – ocenia w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Ekspert analizuje też, jakie mogą być dalsze losy stacji informacyjnej TVN24. – Pytanie o jej przyszłość jest jednak otwarte. Z doniesień z USA wynika, że po przejęciu kontroli przez Paramount Skydance nad telewizją CBS doszło do ingerencji w tzw. polityczną linię programową i stacja zaczęła sprzyjać obecnej administracji – mówi medioznawca.

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