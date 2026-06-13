15-latka po porodzie trafiła do szpitala. Lekarze wezwali policję

Dziewczyna przyjęta została w Wojewódzkim Szpitalu Wojewódzkim Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie w dniu 11 czerwca (w ubiegły czwartek). Medycy, którzy ruszyli na pomoc nastolatce, szybko stwierdzili, że ta znajduje się w połogu. Dziecka jednak przy niej nie było – stąd też decyzja przedstawicieli placówki medycznej o wezwaniu policji – podał lokalny portal Rzeszow News.

Mundurowi ustalili, ze 15-latka mieszka na terenie wsi Sulistrowa. Udali się tam wkrótce – celem przeprowadzenia czynności. Wszystko odbywało się pod nadzorem prokuratora – na miejscu byli też m.in. technicy z laboratorium kryminalistycznego krośnieńskiej komendy wojewódzkiej.

Śledczy zdecydowali o zatrzymaniu trzech osób w sprawie. Nie wiadomo, czy chodzi o bliskich 15-latki.

Na terenie nieruchomości, która należy do rodziny 15-latki, śledczy odkryć mieli zwłoki noworodka

Redakcja portalu Gazeta przy okazji tej sprawy wspomniała – powołując się na nieoficjalne ustalenia „Wyborczej” – że na terenie gospodarstwa, które należeć ma do rodziny młodej pacjentki w połogu, ujawniono ciało noworodka.

Zwłoki poddane mają zostać sekcji – autopsja ma odpowiedzieć m.in. na pytanie, czy dziecko urodziło się żywe, czy martwe.