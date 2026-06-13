Mała dziewczynka nagle podbiegła do Nawrockiej. „Wezmę swoją córkę, będziecie razem latały”

W Skępem zorganizowano XIV Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin. Nawrocka wzięła udział w wydarzeniu, na które przyjechały tłumy. Przyznała, że czuje się częścią społeczności, do której było skierowane.

– Sama jestem mamą trójki wspaniałych dzieci i wiem, że rodzicielska codzienność to często wyższa matematyka. To mnożenie radości, dzielenie trudów, czasem dodawanie obowiązków. To momenty, w których tylko mama albo tylko tata mogą pomóc znaleźć najlepsze rozwiązanie, a wynik zawsze musi wyjść na plus. Ale przede wszystkim – to szczęście do potęgi entej – podkreśliła.

W trakcie wizyty na Kujawach i Pomorzu Nawrocka została sfilmowana. W pewnym momencie podeszła do niej dziewczynka, na której widok pierwsza dama zareagowała szczerym uśmiechem. Nagranie udostępniła na Facebooku Dominika Chorosińska – posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

Marta Nawrocka poświęciła uwagę małej dziewczynce. „Fajnie było cię poznać”

Małżonka prezydenta kucnęła i posadziła dziecko na swoim kolanie. Następnie wymieniła z nią kilka ciepłych zdań. – Ale fajnie było cię poznać, może za rok się zobaczymy. Wezmę swoją córkę i będziecie razem latały, co? Trzymaj się, papa! – pożegnała czule rezolutną dziewczynkę.

Tegoroczne spotkanie wielodzietnych rodzin odbywa się pod hasłem „Rodzina sercem Polski”. Radosław Waszkiewicz – prezes związku, który zorganizował zjazd – wskazał, że jego celem jest „budowanie relacji, dzielenie się doświadczeniem oraz wzmacnianie pozytywnego wizerunku dużej rodziny, jako miejsca miłości, solidarności i codziennej troski”.

– Zjazd łączy pokolenia, inspiruje i pokazuje, że wielodzietność to nie tylko wyzwanie, ale przede wszystkim ogromna wartość społeczna – wskazał.

Barbara Socha – doradczyni Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – ubolewała natomiast nad tym, że prawie jedna trzecia kobiet w kraju „w ogóle nie ma dzieci”.

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