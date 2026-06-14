Nawrocki ma dla Trumpa spektakularny prezent. Waży 120 kg

Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu. W niedzielę 14 czerwca, na zaproszenie Donalda Trumpa, będzie przyglądał się organizowanej w ogrodach Białego Domu gali mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250. Tego samego dnia prezydent Stanów Zjednoczonych obchodzi 80. urodziny.

„W tym roku Stany Zjednoczone świętują 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości. Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. Polskę i Stany Zjednoczone łączą wieloletnie relacje oparte na wspólnej historii, wartościach oraz strategicznym partnerstwie, które dziś znajduje odzwierciedlenie w sojuszniczej współpracy politycznej, gospodarczej i obronnej” – napisał Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.

Nawrocki przygotował dla Trumpa spektakularny prezent. Waży 120 kg

Z ustaleń „Faktu” wynika, że Karol Nawrocki przygotował dla Donalda Trumpa prezent, jakiego nie dostał jeszcze od żadnego innego przywódcy – tablicę z białego marmuru, która zawiśnie na łuku triumfalnym w Alington. Jej wygląd miał zostać ustalony z Białym Domem, a Amerykanie mają liczyć na to, że w przyszłości podobne tablice będą im przywozić przywódcy innych krajów.

Tablica ma wymiary 140x100cm i waży ponad 120 kg. Zostanie dostarczona do Białego Domu w niedzielę. Jak ustaliło wspomniane źródło, Karol Nawrocki będzie miał przy sobie miniaturę tablicy, którą osobiście wręczy Donaldowi Trumpowi.

Tak Nawrocki może „wygrać” wizytę w USA. Ekspert: To będzie sukces

Głos w sprawie wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych zabrał dr Sergiusz Trzeciak, ekspert marketingu politycznego i autor książki „Drzewo kampanii wyborczej 2.0, czyli jak wygrać wybory”.

– Jeżeli Nawrocki i Trump odbędą rozmowę – nawet krótką – sam na sam, a nie dojdzie jedynie do sytuacji, kiedy prezydent Polski będzie próbował złapać za rękaw prezydenta USA, to będzie sukces. Bo w tym przypadku chodzi o to, żeby w świadomości społecznej wytworzyło się przeświadczenie, że Karol Nawrocki został zaproszony na urodziny prezydenta USA i osobiście się z nim spotkał. Na takie uroczystości nie zaprasza się przecież wrogów, tylko przyjaciół – mówi nasz rozmówca.

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