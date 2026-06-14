Brutalny atak na taksówkarza z Azerbejdżanu. Policja zatrzymała podejrzanego Polaka

12 czerwca mieszkańcy stolicy byli świadkami dantejskich scen na ulicach Śródmieścia. Taksówkarz, który – jak się okazało – jest obywatelem Azerbejdżanu, został pobity przy użyciu pałki teleskopowej (metalowej rurki, w mowie potocznej – tzw. batona).

Napastnik, który miał pobić mężczyznę, po wszystkim oddalił się z miejsca zdarzenia. Pasażerka, którą wiózł jednak taksówkarz, wszystko jednak widziała i pomogła policji w schwytaniu podejrzanego. Jeszcze tego samego dnia mundurowi ustalili jego tożsamość.

Warszawa. Polak miał pobić obywatela Azerbejdżanu. „ Sprawę nadzoruje prokuratura”

14 czerwca Policja Śródmieście opublikowała komunikat prasowy, w którym poinformowała o zatrzymaniu poszukiwanego mężczyzny. Funkcjonariusze „jeszcze tego samego dnia ustalili jego dane”. „Dzisiaj, w południe, zgłosił się ze swoim adwokatem do komendy rejonowej. (...) To obywatel Polski, mieszkaniec Warszawy” – ujawnili mundurowi w poście na platformie X.

Postępowanie toczy się w kierunku spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu oraz znieważenia na tle narodowościowym obywatela Azerbejdżanu. „Z zatrzymanym trwają czynności procesowe. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz w Warszawie. Mężczyźnie grozi do pięciu lat pozbawienia wolności” – przekazały służby.