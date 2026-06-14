Co dalej z orderem Zełenskiego? Andruszkiewicz: Czekamy na reakcję

Karol Nawrocki chce odebrać prezydentowi Ukrainy państwowe odznaczenie, które przyznawane jest za ponadprzeciętne zasługi cywilne i wojskowe dla RP. Po tym, jak Zełenski podpisał dekret, który poskutkował nadaniem Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ” (jednostce wojskowej) miana „Bohaterów UPA”, głowa państwa postanowiła odebrać mu Order Orła Białego (który – warto zaznaczyć – Zełenski otrzymał z rąk Andrzeja Dudy). Ma to związek z faktem, iż Ukraińska Powstańcza Armia wymordował ok. 100 tys. Polaków podczas drugiej wojny światowej (tzw. rzeź wołyńska).

Na początku czerwca Nawrocki zwołał kapitułę, by wysłuchać opinii pozostałych członków składu. Nie wiadomo, jak brzmiało stanowisko poszczególnych osób – wiadomo natomiast, że po posiedzeniu prezydent zdecydował się dać nieco czasu stronie ukraińskiej, zanim podejmie ostateczną decyzję.

Andruszkiewkicz, który gościł 14 czerwca w studiu stacji Polsat News, został zapytany o to, czy coś nowego wiadomo w tej sprawie. Sekretarz stanu w KPRP zapewnił, że głowa państwa „z niczego się nie wycofała”.

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– Obecnie czekamy na reakcję Kijowa, który to nawarzył piwa, mówiąc kolokwialnie, tą bardzo negatywną decyzją o nadaniu jednostce wojskowej imienia tzw. bohaterów UPA – wskazał.

Polityk zaznaczył, że otoczenie Zełenskiego „zna stanowisko” Pałacu Prezydenckiego. Jest ono „bardzo krytyczne i negatywne” – podkreślił. – Prezydent osobiście przekazał je poprzez naszą administrację. Daliśmy krótki czas stronie ukraińskiej na reakcję. Czekamy, czy taka reakcja będzie – powiedział w trakcie programu „Śniadanie Rymanowskiego”.

Co, jeśli Warszawa nie doczeka się żadnej reakcji? Andruszkiewicz nie potrzebował nawet chwili zastanowienia, by odpowiedzieć na to pytanie. – Wtedy natychmiast nastąpi odpowiednia decyzja prezydenta Nawrockiego – zapowiedział.

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