Awantura przed Muzeum Auschwitz, ludzie Brauna bez wstępu. “Kolejny antypolski skandal”

Przypomnijmy, 14 czerwca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Jest on związany z wydarzeniami z 1940 roku, kiedy to do obozu Auschwitz Niemcy skierowali pierwszych Polaków – 728 osób z więzienia w Tarnowie.

Rocznica deportacji Polaków do Auschwitz. Ludzie Brauna nie weszli na teren obozu

W niedzielę Muzeum Auschwitz poinformowało na Facebooku, że podjęło decyzję „o niewpuszczeniu na teren w dniu obchodów 86. rocznicy deportacji pierwszych Polaków do niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej, którzy próbowali wejść do muzeum jako delegacja partyjna” .

Wyjaśniono, że podjęto tę decyzję, ponieważ „w ostatnim czasie członkowie tej formacji wielokrotnie publicznie głosili tezy negujące istnienie komór gazowych, które wykorzystywano w obozie do mordowania ludzi. Nikt z nich nie odwołał swoich słów ani za nie publicznie nie przeprosił” .

Przekazano również, że poruszeni tymi wypowiedziami były osoby, które przebywały na terenie obozu i ocalały. „Negowanie istnienia komór gazowych to haniebne uderzenie w pamięć o wszystkich ofiarach: Żydach, Polakach, Romach, czy jeńcach sowieckich. To także policzek wymierzony zarówno w tych więźniów, którzy ryzykowali życiem, by dokumentować i przekazywać prawdę o niemieckich zbrodniach, jak i w ocalałych, którzy do dziś noszą w sobie traumę swoich osobistych losów” – napisano.

„Nie pozwolimy, by negacjonizm zapanował w dni rocznicowych obchodów, zwłaszcza że ich głównymi uczestnikami byli ostatni ocalali” – dodano.

Politycy Konfederacji Korony Polskiej oburzeni. „Haniebne blokowanie”

Do decyzji muzeum odnieśli się przedstawiciele partii Brauna. Oceniono, że to „kolejny antypolski skandal na terenie KL Auschwitz” i „budzi najwyższe oburzenie” .

Potwierdzono, że delegacja partii na czele z Romanem Fritzem nie została wpuszczona na oficjalne obchody. „Polscy patrioci zostali zablokowani i zmuszeni do złożenia wieńców upamiętniających pod zewnętrznymi murami. To niedopuszczalny brak szacunku dla pamięci o ofiarach i haniebne blokowanie Polakom możliwości czczenia własnej, bolesnej historii” – uznano.

Politycy opublikowali również fragment rozmowy z policjantami. Wymagano, aby mundurowi wprowadzili przedstawicieli ugrupowania mimo nałożonego zakazu. – Nie możemy państwa wprowadzić – informowali policjanci w rozmowie z przedstawicielami partii.

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