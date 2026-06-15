Rozmawiali tylko przez minutę? Okazuje się, że Trump poświęcił więcej czasu Nawrockiemu

Z okazji 80. urodzin prezydenta USA – i w związku z 250. rocznicą podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych – w Waszyngtonie zorganizowano galę UFC Freedom 250 (chodzi o Ultimate Fighting Championship – najbardziej prestiżową na świecie federację mieszanych sztuk walki).

Udział w hucznym wydarzeniu wziął Karol Nawrocki – na zaproszenie prezydenta Ameryki. Szef Biura Polityki Międzynarodowej – Marcin Przydacz – wskazywał, ze jest to idealna okazja m.in. „do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i o relacjach dwustronnych”.

Nie tylko głowa państwa oglądała na żywo sportowe widowisko – było tam łącznie cztery tysiące ludzi. Warto zaznaczyć, że – jak podała stacja TVN24 – Nawrocki był jednak jedynym liderem europejskiego kraju, który skorzystał z zaproszenia Trumpa.

Karol Nawrocki miał dwukrotnie rozmawiać z Donaldem Trumpem. Takie życzenia prezydent Polski złożył przywódcy USA

Sieć obiegło nagranie, które przedstawia krótką wymianę zdań Trumpa i Nawrockiego. Spotkali się w pobliżu klatki (tzw. oktagonu), na którą palcem wskazywał w trakcie rozmowy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Materiał wideo udostępniła agencja Reutera.

Z ustaleń „Faktów” wynika jednak, że nie była to jedyna rozmowa przedstawiciela Warszawy z przywódcą USA, podczas jego wizyty w Waszyngtonie – Trump miał bowiem poświęcić czas dwukrotnie Nawrockiemu.

Polityk złożył solenizantowi życzenia. Jakie? Z ich treścią zapoznał opinię publiczną jeszcze przed galą. – Dużo zdrowia, dużo zdecydowania, którego prezydentowi Trumpowi nie brakuje. Żeby miał dużo zdrowia, dużo zdecydowania w swoich działaniach i żeby – tak jak do tej pory – zawsze doceniał swojego sojusznika najważniejszego w centralnej Europie, czyli Polskę – mówił.

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