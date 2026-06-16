Sikorski nazwał Macierewicza „świrem”. Jest ruch prokuratury

Przypomnijmy, 13 marca 2026 r. podczas posiedzenia Sejmie, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w trakcie swojego przemówienia nazwał polityka PiS Antoniego Macierewicza „świrem” . Jest to czyn z art. 212 par. 1 i 2 k.k.

Prokuratura nie będzie wszczynać dochodzenia

„Przestępstwo zniesławienia jest ścigane z oskarżenia prywatnego. Prokurator może prowadzić postępowanie o taki czyn, jedynie, jeśli przemawia za tym potrzeba ochrony praworządności lub interesu społecznego. W tym wypadku prokurator uznał, że takie okoliczności nie istnieją” – tłumaczył prok. Piotr Antoni Skiba rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie w komunikacie z 16 czerwca.

Zdaniem prokuratora, „pokrzywdzony jest zdolny do samodzielnego dochodzenia swoich praw przed sądem, zważywszy na jego bogate dotychczasowe doświadczenie sądowe, w tym szereg procesów, które zakończyły się w sposób korzystny dla Antoniego Macierewicza” .

Potępiono słowa Sikorskiego

Prokurator odniósł się także do słów ministra. „Wypowiedź Radosława Sikorskiego uchybia standardom kulturalnej komunikacji i dobrym obyczajom oraz nie licuje z powagą państwa. Nie jest to jednak wystarczający argument, by twierdzić, że interes całego społeczeństwa czy też potrzeba ochrony praworządności wymagają, by prokurator zajmował się sprawą” – przekazano.

Zwrócono również uwagę, że zachowanie pokrzywdzonego w tym dniu „również nie daje się żadną miarą pogodzić z powagą państwa” .

Oceniono jednocześnie, że marszałek Sejmu nie skorzystał wówczas z „przysługujących mu instrumentów prawnych służących utrzymaniu porządku na sali sejmowej” .

Prokurator zwrócił również uwagę, że „w ciągu ostatnich 10 lat Radosław Sikorski wielokrotnie używał w odniesieniu do Antoniego Macierewicza określenia 'świr' i wypowiedzi te odbijały się w przestrzeni publicznej szerokim echem, a mimo to nie odnotowano, by pokrzywdzony podejmował wobec niego jakiekolwiek kroki prawne” .

Dodano również, że postanowienie prokuratury „nie zamyka drogi do egzekwowania odpowiedzialności karnej” . Wyjaśniono, że pokrzywdzony może jako oskarżyciel prywatny „wnieść i popierać oskarżenie o to przestępstwo, kierując prywatny akt oskarżenia do sądu” .

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