Bulwersujące informacje o saloniku VIP dla polityków. Tusk: To musi być wyjaśnione do spodu

Donald Tusk na konferencji prasowej zabrał głos ws. młodego radnego, który jest jednocześnie lekarzem w Warszawskim Szpitalu Południowym i osiągnął „budzące bardzo poważne emocje zarobki”. Do tego premier odniósł się do kwestii podejrzeń, że politycy KO mieli wykorzystywać fakt znajomości w placówce. Tusk zapewnił, że „te dwie sprawy wymagają jednoznacznego komentarza”.

Tusk liczy na to, że „we współpracy ze środowiskiem medycznym i lekarskim uda się znaleźć rozwiązania prawne, które uniemożliwią nadużywanie systemu”. Szef rządu podkreślił, że „ nie ma wątpliwości, że znajdują się ludzie, który go cynicznie wykorzystują, żeby zarabiać w sposób nieuprawniony gigantyczne pieniądze”. W kontekście znajomości Tusk zapewnił, że „nie będzie się bił w czyjąś pierś”.

– Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał publicznie wytłumaczyć, jak było naprawdę. Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za niego, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji, tam były te bulwersujące informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z niego mieli korzysta. Too musi być wyjaśnionego spodu, tam nie może pozostać żadna dwuznaczność – powiedział premier.

Tusk powiedział, że w przypadku naruszenia prawa „będzie prokurator”. – Jeśli złamano tylko kwestie dobrych obyczajów, to będzie odpowiedzialność polityczna. Jest wystarczająco dużo sygnałów, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzje personalne już w tej chwili. Taka jest moja opinia – podsumował szef rządu.