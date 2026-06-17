Nowe informacje po ataku na ukraińską restaurację. Śledztwo nabiera tempa

Warszawscy śledczy prowadzą postępowanie po głośnym ataku na restaurację Mur Mur przy ul. Chmielnej. W poniedziałek nad ranem dwóch zamaskowanych mężczyzn wybiło szybę w drzwiach lokalu, weszło do środka, rozlało łatwopalną substancję i podpaliło wnętrze. Dzięki sprawnie działającemu systemowi przeciwpożarowemu ogień został szybko opanowany, a w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Podpalenie restauracji Mur Mur. Wszczęto śledztwo w sprawie pożaru w ukraińskim lokalu

Śledztwo prowadzone jest obecnie w kierunku zniszczenia mienia. To jednak jedynie wstępna kwalifikacja prawna. Śledczy podkreślają, że analizowanych jest kilka możliwych scenariuszy, a motyw działania sprawców pozostaje nieznany.

Właściciel restauracji, ukraiński przedsiębiorca i znany gracz e-sportowy Ołeksij Kostylew, przekazał wcześniej, że sprawcy zostali zarejestrowani przez monitoring. Według jego relacji jeden z mężczyzn miał po pewnym czasie wrócić pod lokal, sfotografować płonącą restaurację, a następnie spojrzeć prosto w obiektyw kamery.

Nagrania zostały zabezpieczone i przekazane policji. Funkcjonariusze prowadzą zaawansowane działania operacyjne, które mają doprowadzić do identyfikacji i zatrzymania podejrzanych. Właściciel oszacował straty na około 80 tys. zł.

Motyw ataku na ukraińską restaurację pozostaje zagadką

Według ustaleń RMF FM śledczy biorą pod uwagę kilka wersji wydarzeń. Jedną z nich jest zwykły akt wandalizmu, inną konflikt na tle narodowościowym. Nie wyklucza się również bardziej niepokojącego scenariusza, czyli działania sabotażowego wykonanego na czyjeś zlecenie.

W pierwszych komentarzach po zdarzeniu właściciel restauracji sugerował, że za atakiem mogła stać konkurencja. Na razie nie ma jednak dowodów potwierdzających tę hipotezę.

Sprawa wzbudziła duże zainteresowanie także dlatego, że w ostatnich miesiącach coraz częściej pojawiają się informacje o incydentach wymierzonych w obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce. Śledczy zaznaczają jednak, że obecnie nie ma podstaw, by przesądzać o narodowościowym charakterze ataku. Ostateczne odpowiedzi mają przynieść wyniki prowadzonego śledztwa.

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