Lekarz z zarobkami 1,6 mln zł wyleciał z hukiem. Szpital wydał oświadczenie

„Informujemy, że umowy zawarte pomiędzy Warszawskim Szpitalem Południowym Sp. z o.o. a lekarzem Dawidem Kacprzykiem zostały wypowiedziane przez Spółkę” – takie oświadczenie od przedstawicieli placówki medycznej otrzymała redakcja stacji Polsat News. Młody lekarz był tam kierownikiem Samodzielnego Oddziału Ratunkowego.

Decyzja podjęta została w środę (17 czerwca).

Oto szczegóły. Szef SOR-u w Warszawskim Szpitalu Południowym w 2025 r. zarobił blisko 1,6 mln PLN. Lekarz w trakcie specjalizacji nie jest już członkiem KO

PS przypomniał, że lekarz nie ma specjalizacji – jest w trakcie jej wyrabiania, chce zostać anestezjologiem. Po wybuchu głośnej afery Naczelna Izba Lekarska złożyła zawiadomienie do rzecznika odpowiedzialności zawodowej (którym jest Jacek Opinc) ws. podejrzeń, iż Kacprzyk opuścił dyżur medyczny. Jego harmonogram pracy miał pokrywać się m.in. z występami medialnymi.

Więcej informacji wkrótce...