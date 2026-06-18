Jarosław Kaczyński nie obchodzi urodzin. Wszystko zmieniło jedno wydarzenie

– Jarek nie obchodzi urodzin, wszystko zmieniło się po 10 kwietnia 2010 r. 18 czerwca nie jest dla niego radosnym dniem, wręcz przeciwnie. Nie chce żadnych prezentów ani życzeń – powiedział w „Super Expressie” o Jarosławie Kaczyńskim Jan Maria Tomaszewski. Słowa kuzyna lidera PiS potwierdziła w rozmowie z „Faktem” posłanka Barbara Bartuś. Kaczyński w tym dniu będzie na Wawelu w Krakowie, gdzie zostanie odprawiona msza św. w intencji jego zmarłego brata.

– Pan prezes jest skrępowany prezentami. Nie bardzo chce je otrzymywać. Nie robimy więc na nie żadnych składek – dodała polityk Prawa i Sprawiedliwości. Kaczyński przy różnych okazjach lubi jednak dostawać książki, które bardzo szybko czyta. – Jest bardzo zajętym człowiekiem, a i tak wszystko na bieżąco ma przeczytane. Często pyta przewodniczącego Błaszczaka, czy czytał to albo to. Książki to jest pasja pana prezesa. On nie czyta, ale wręcz je „pochłania” – podsumowała Bartuś.

Poseł PiS z samego rana złożył życzenia Jarosławowi Kaczyńskiemu z okazji urodzin

Życzenia liderowi PiS złożył w mediach społecznościowych z samego rana poseł partii Jan Mosiński, który przedstawił sylwetkę Kaczyńskiego. „Działacz opozycyjny, związany z NSZZ ‘Solidarność’, Komitetem Obrony Robotników i Komitetem Helsińskim, członek redakcji pisma ‘Głos’, redaktor naczelny ‘Tygodnika Solidarność’. Prezes i założyciel Porozumienia Centrum, następnie Prawa i Sprawiedliwości, premier polskiego rządu w latach 2006-2007” – wymienił polityk.

Na koniec Mosiński nazwał Kaczyńskiego „liderem patriotycznej i konserwatywnej strony naszej Ojczyzny” i życzył mu wszystkiego najlepszego. Dziennikarz Krzysztof Berenda ocenił, że dla prezesa PiS „pięknym urodzinowym prezentem może być cały ten medyczny kryzys”. Chodzi o sytuację wokół Warszawskiego Szpitala Południowego oraz Dawida Kacprzyka. Młody lekarz, a do niedawna polityk KO w wyniku afery przestał kierować SOR-em.

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