Stała baza USA w Polsce coraz bliżej? Kosiniak-Kamysz ujawnił szczegóły rozmów

Stany Zjednoczone pozytywnie odniosły się do polskiej propozycji dotyczącej utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich na terytorium naszego kraju. Informację przekazał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z amerykańskim sekretarzem wojny Petem Hegsethem podczas rozmów w Brukseli.

Szef MON poinformował, że otrzymał oficjalną odpowiedź na list wysłany pod koniec maja, w którym Polska zadeklarowała gotowość do stworzenia stałej infrastruktury dla amerykańskich sił zbrojnych.

– Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich na terytorium naszej ojczyzny – przekazał Kosiniak-Kamysz.

Decyzji w sprawie bazy jeszcze nie ma, ale sygnał z USA jest jasny

Minister podkreślił, że na tym etapie nie zapadły jeszcze żadne formalne decyzje. Rozmowy mają być kontynuowane, a ostateczne rozstrzygnięcia będą zależały od dalszych ustaleń między Warszawą a Waszyngtonem.

Według szefa MON pozytywne stanowisko strony amerykańskiej można jednak traktować jako ważny sygnał dotyczący przyszłości współpracy wojskowej obu państw. Polska od lat zabiega o zwiększenie obecności amerykańskich żołnierzy na swoim terytorium, argumentując to sytuacją bezpieczeństwa w regionie i wojną w Ukrainie.

Wojska USA są w Polsce od lat

Amerykańscy żołnierze już dziś stacjonują w Polsce, jednak ich obecność opiera się głównie na systemie rotacyjnym. W kraju funkcjonują liczne elementy infrastruktury wojskowej wykorzystywane przez siły USA, a liczebność kontyngentu jest regularnie dostosowywana do potrzeb NATO.

Utworzenie stałej bazy wojsk oznaczałoby kolejny krok w rozwoju polsko-amerykańskiej współpracy obronnej. Temat był jednym z punktów rozmów prowadzonych podczas spotkania ministrów obrony państw NATO przed lipcowym szczytem Sojuszu w Ankarze.

Polskie władze podkreślają, że kwestie bezpieczeństwa i obecności wojsk sojuszniczych pozostają jednym z najważniejszych elementów strategii obronnej kraju.

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