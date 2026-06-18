TV Republika bojkotuje niemieckie marki, jest „ale”. „Zagrywka pod publiczkę”

Prezes TV Republika Tomasz Sakiewicz zapowiedział usunięcie z anteny reklam wszystkich niemieckich firm i marek. Jednocześnie zaapelował do innych mediów, przedsiębiorców i konsumentów o podobne działania. Decyzja pojawiła się po wydarzeniach w Berlinie, gdzie niemiecka policja zatrzymała na krótko sześć osób związanych z Ruchem Obrony Granic, w tym Roberta Bąkiewicza. Grupa próbowała ustawić krzyż przy tymczasowym pomniku poświęconym polskim ofiarom II wojny światowej.

Sakiewicz nie ograniczył się do decyzji dotyczącej reklam. Zachęcał również do udziału w manifestacji przed ambasadą Niemiec w Warszawie i do bojkotu wybranych niemieckich marek.

Ile niemieckich reklam było w TV Republika?

Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement, na które powołują się Wirtualne Media, w maju i na początku czerwca jedyną niemiecką marką regularnie reklamującą się w Republice była sieć Aldi.

W maju wyemitowano 99 spotów tej marki, a w pierwszych dniach czerwca kolejnych 16. Dla porównania, w tym samym czasie na antenie stacji reklamowały się dziesiątki innych marek, a liczba wszystkich emisji reklam liczona była w tysiącach.

Eksperci rynku medialnego podkreślają w rozmowie z portalem, że nawet wcześniej obecność niemieckich reklamodawców w Republice była ograniczona. Oznacza to, że decyzja ogłoszona przez Sakiewicza może mieć przede wszystkim wymiar symboliczny.

Eksperci: skutki dla rynku będą niewielkie, ale dla Republiki to ryzyko

Przedstawiciele branży reklamowej ocenili, że wpływ decyzji na samych reklamodawców będzie marginalny. Większość kampanii emitowanych w TV Republika trafia bowiem do stacji za pośrednictwem brokera reklamowego, a nie bezpośrednio przez nadawcę. Zdaniem ekspertów usunięcie pojedynczych emisji z planów mediowych nie powinno stanowić większego problemu dla dużych marek. Reklamy mogą zostać przeniesione do innych stacji telewizyjnych.

Pojawiają się natomiast pytania o konsekwencje dla samej TV Republika. Część specjalistów wskazuje, że ograniczanie grupy potencjalnych reklamodawców może utrudniać dalszy rozwój przychodów reklamowych stacji.

TV Republika podejmuje ryzyko. Eksperci: zagrywka pod publiczkę

Eksperci zwracają uwagę, że decyzja Republiki ma przede wszystkim charakter polityczny i wizerunkowy. W ich ocenie trudno oczekiwać, by niemieckie firmy odczuły znaczące skutki biznesowe po wycofaniu reklam z jednej stacji. Jednocześnie część przedstawicieli rynku uważa, że podobne działania mogą zwiększać niepewność po stronie reklamodawców. A to właśnie stabilność i przewidywalność są jednymi z najważniejszych czynników przy planowaniu kampanii reklamowych.

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