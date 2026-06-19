Grupa cudzoziemców wybiegła z busa w Warszawie. MSWiA reaguje na głośne nagranie

Film jest udostępniany m.in. na platformie X – najczęściej przez internautów o prawicowych poglądach. Straszą oni – tak, jak osoba, której głos słychać zresztą w materiale wideo – że biegnący są nielegalnymi migrantami. Ich zdaniem to dowód na to, że granice Rzeczypospolitej Polskiej nie są szczelne.

Sęk w tym, że to wszystko to tzw. fake news (fałszywa informacja).

Policjanci kilka dni temu wylegitymowali cudzoziemców. Co wykazała kontrola?

Cudzoziemcy wybiegają z busa i mkną w kierunku przystanków w Warszawie. Wszystko dzieje się w środku nocy. Wielu internautów nagranie mocno zaniepokoiło – są wśród nich zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

Sęk w tym, że na nagraniu – wbrew pozorom – nie dzieje się nic niepokojącego. To rzeczywiście obcokrajowcy – po nocnej zmianie są przewożeni busem w okolice stacji Młociny (metro – linia M1). Biegli, by nie spóźnić się na autobus do domu.

W poniedziałek (15 czerwca) zostali wylegitymowani przez funkcjonariuszy. Osoby, wobec których mundurowi prowadzili czynności, to obywatele Zimbabwe. – To studenci jednej z warszawskich uczelni. Okazali legitymacje. Przebywają w Polsce legalnie. Mieli też karty pobytu wydane przez wojewodę mazowieckiego oraz pozwolenia na pracę w naszym kraju – powiedział Onetowi rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji.

Wytłumaczył też, że są oni zatrudnieni przez jedną z firm kurierskich w Łomiankach (na Mazowszu). – Często przemieszczają się w grupie kilkunastu osób do miejsca zamieszkania po zakończonej pracy. Są przewożeni busem z firmy właśnie w rejon stacji metra Młociny, skąd przesiadają się do autobusów nocnych. Zdarza się, że muszą przebiec kawałek, żeby zdążyć na tenże autobus. Prawdopodobnie w tym wypadku mieliśmy do czynienia z taką sytuacją – wskazał podkomisarz Jacek Wiśniewski.

Rzeczniczka MSWiA zabrała głos. „Stanowczo sprzeciwiamy się tego typu manipulacjom”

Głos ws. zabrała również rzeczniczka ministra spraw wewnętrznych i administracji – Marcina Kierwińskiego. Potwierdziła, że nagranie, które krąży po internecie, jest fake newsem. „To klasyczna dezinformacja. Wykorzystano prawdziwy materiał wideo, nadając mu całkowicie fałszywy kontekst. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od służb podległych MSWiA, to grupa cudzoziemców przebywających w Polsce legalnie, którzy codziennie dojeżdżają w ten sposób do pracy” – wyjaśniła na X.

I ostrzegła autorów, którzy zmanipulowali opinię publiczną. „Stanowczo sprzeciwiamy się tego typu manipulacjom, które mają budować fałszywą narrację, polaryzować społeczeństwo, siać strach i uderzać w bezpieczeństwo wewnętrzne kraju” – zakończyła Karolina Gałecka.