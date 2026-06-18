Niemieccy policjanci dostają groźby po starciu z Bąkiewiczem. Wszczęto śledztwa

Wtorkowe wydarzenia przed Reichstagiem w Berlinie odbiły się szerokim echem zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Grupa działaczy Ruchu Obrony Granic, na czele z Robertem Bąkiewiczem, próbowała przejść pod Kamień Pamięci. Według berlińskiej policji przemarsz nie został jednak zgłoszony w wymaganej formie i nie otrzymał zgody służb.

Na miejscu doszło do napiętej sytuacji. W mediach społecznościowych szybko pojawiły się nagrania pokazujące interwencję funkcjonariuszy wobec osób niosących duży drewniany krzyż. W trakcie działań policji doszło do przepychanek, a część uczestników zgromadzenia została obezwładniona, skuta kajdankami i czasowo zatrzymana. Po zakończeniu czynności wszystkie zatrzymane osoby zostały zwolnione.

Po akcji Bąkiewicza niemieccy policjanci otrzymują groźby śmierci

Sprawa wywołała ogromne zainteresowanie internautów. Jak podaje niemiecki dziennik „Berliner Zeitung”, do środowego wieczoru w sieci pojawiło się już blisko sześć tysięcy komentarzy odnoszących się do interwencji policji.

Znaczna część wpisów miała agresywny charakter. Według rzecznika berlińskiej policji Floriana Natha funkcjonariusze uczestniczący w akcji stali się celem kampanii nienawiści prowadzonej w internecie. Wśród publikowanych komentarzy pojawiły się także wpisy zawierające groźby pozbawienia życia.

Niemcy reagują na groźby wobec policjantów

Jak informuje „Berliner Zeitung”, kilku funkcjonariuszy zaangażowanych w interwencję otrzymało bezpośrednie groźby śmierci. Gazeta przytoczyła jeden z komentarzy zamieszczonych w mediach społecznościowych, w którym autor oferował nagrodę za wskazanie policjantów uczestniczących w akcji.

W związku z pojawiającymi się groźbami niemieckie służby rozpoczęły działania. Sprawą zajmuje się Wydział Bezpieczeństwa Państwowego Krajowego Urzędu Policji Kryminalnej. Według informacji dziennika wszczęto już kilka postępowań mających ustalić autorów wpisów i ocenić, czy doszło do popełnienia przestępstw związanych z nawoływaniem do przemocy oraz groźbami karalnymi.

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