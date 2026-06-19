Multipleks z TV Republika zakłóca czeskie radio? Polska odpowiada na zarzuty

Czesi od kilku lat przekonują, że ich emisje radiowe zakłóca ósmy multipleks, na którym jest TV Republika, wPolsce24, Nowa TV i telewizja WP. Ostatnio sprawa wróciła. Poziom sygnału docierającego z naszego kraju ma być na tyle wysoki, że ma utrudniać nawet stabilny odbiór cyfrowego radia w Pradze. Problem ma też wpływać na relacje biznesowe operatora z klientami. Polski regulator ma prowadzić postępowanie wyjaśniające.

MUX-8 z TV Republika zakłóca czeskie radio? Emitel i Urząd Komunikacji Elektronicznej reagują

Techniczna przyczyna problemu nie została jeszcze stwierdzona w 100 proc. Sprawę skomentował dla Wirtualnych Mediów Emitel, który odpowiada m.in. za emisję ogólnopolskich multipleksów. Dyrektor PR i komunikacji Hubert Kifner wyjaśnił, że emisja ze stacji nadawczej Jelenia Góra Śnieżne Kotły jest zgodna z parametrami określonymi w pozwoleniu radiowym wydanym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Spółka pozostaje w stałym kontakcie z UKE, który nadzoruje działalność nadawczą w naszym kraju i bezpośrednio kontaktuje się ze swoimi odpowiednikami w innych państwach. Urząd otrzymał już wyjaśnienia. Urząd Komunikacji Elektronicznej potwierdził, że Czesi informację o potencjalnych zakłóceniach wysłali w kwietniu i uzupełnili w maju. Problemy u naszych sąsiadów miały występować okresowo m.in. w 2025 r.

Spór na granicy Polski i Czech. Położenie obiektu utrudnia wykonanie pomiarów

Rzecznik prasowa UKE Agnieszka Sobucka wyjaśniła, że zwrócono się do operatora technicznego MUX-8 o wyjaśnienia i rozpoczęto weryfikację sprawy, w tym analizę dostępnych danych pomiarowych. Emitel został poinformowany o działaniach kontrolnych, które powinny się wkrótce rozpocząć. Na razie jest za wcześnie, aby ocenić przyczynę zgłaszanych problemów. Położenie obiektu w sąsiedztwie granicy ma utrudniać możliwość wykonania części pomiarów terenowych.

– Nie podzielamy również opinii, jakoby zgłoszenia kierowane przez stronę czeską pozostawały bez reakcji. Kontakty robocze pomiędzy administracjami obu państw w obszarze gospodarowania częstotliwościami są prowadzone na bieżąco, a współpraca w sprawach koordynacyjnych przebiega w sposób konstruktywny i efektywny – podsumował urząd.

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