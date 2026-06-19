Prokurator krajowy jest skonfliktowany z Waldemarem Żurkiem? Padła jasna odpowiedź

Prokurator krajowy został zapytany w TVN24, czy jest skonfliktowany z Waldemarem Żurkiem. Sprawa dotyczy odwołania uroczystości wręczenia awansów dla kilkudziesięciu prokuratorów. Pojawiły się doniesienia, że Dariusz Korneluk „nie nadaje na tych samych falach”, co prokurator generalny. – Absolutnie nie. Utrzymujemy bieżący kontakt, rozmawiamy – powiedział Korneluk.

– Różnica zdań nie jest czymś złym, wręcz jest potrzebna w wypracowaniu jakiegokolwiek stanowiska – przekonywał prokurator krajowy. Korneluk stwierdził, że „nie można powiedzieć, że decyzja już zapadła”. Tłumaczył, że „wnioski są złożone u prokuratora, a Żurek na pewno ma prawo rozpoznawać je pozytywnie lub negatywnie”. – Ja mogę jedno zapewnić. Ja kieruje się trzema głównymi kryteriami kierując te wnioski awansowe – ujawnił prokurator krajowy.

Klincz ws. awansów w prokuraturze. Dariusz Korneluk o relacjach z Waldemarem Żurkiem

Korneluk wyjaśnił, że chodzi o staż pracy, zrównoważoną ścieżkę awansową oraz osiągnięcia zawodowe. – Ta wypadkowa trzech kryteriów daje mi przesłankę do skierowania wniosku do prokuratora – tłumaczył prokurator krajowy. Do awansów nie doszło już kolejny raz. Ostatnia uroczystość miała się odbyć pod koniec maja, a w kwietniu wręczono tylko nominacje na stanowiska asesorskie i pierwsze stanowiska prokuratorskie.

Korneluk zapewnił, że „to nie jest kwestia cierpliwości”. – Powiem więcej, przy każdorazowej takiej sytuacji, kiedy mamy uroczystości awansowe, ja też sam, wielokrotnie, za każdym razem, myślę że około 10 proc. przypadków jest takich, gdzie odmawiam takim wnioskom, bo nie spełniają tych kryteriów. I na taką analizę i pan prokurator generalny powinien mieć czas i swobodę. To mu gwarantuje ustawa i tego się trzymajmy – podsumował Korneluk.

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