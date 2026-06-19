Politykowi zrobiło się szkoda Kaczyńskiego, błyskawiczna reakcja PiS. „To się nie liczy, to klakierzy”

W piątek 19 czerwca miał miejsce trzeci dzień 60. posiedzenia Sejmu. Na początek rozpatrywano wnioski formalne. Jako ostatni swój postulat przedstawiał Sławomir Ćwik z Klubu Parlamentarnego Centrum. – Zgłosiłem się z innym tematem, ale tak chwilę temu, jak słyszałem, jak państwo skandowali Karol Nawrocki, to panie prezesie zrobiło mi się pana szkoda. Bo pana imienia i nazwiska pana klub nigdy tak nie skandował – zwrócił się polityk do Jarosława Kaczyńskiego.

– Dzisiaj tworzą sobie oddzielne stowarzyszenia, rozbierają panu partię. Szkoda mi pana – kontynuował Ćwik. W odpowiedzi posłowie PiS zaczęli głośno krzyczeć: „Jarosław”. – Nie trzeba dziękować, panie prezesie. To się nie liczy, wie pan, musiałem ich poderwać. To klakierzy – skomentował poseł Centrum. Politycy zaczęli następnie śpiewać „sto lat”. Z ruchu warg można wyczytać, że Kaczyński podziękował Ćwikowi, a ktoś krzyknął „łubu dubu”.

Absurdalne sceny w Sejmie z udziałem Jarosława Kaczyńskiego. Gorzki komentarz Włodzimierza Czarzastego

– Proszę państwa, jeżeli myślicie, że to świadczy o powadze Sejmu, krzyczenie przez kilka razy Wiesław, Wiesław, to się mylicie – wtrącił się marszałek Włodzimierz Czarzasty. Następnie pozwolił posłowi Centrum skończyć swoją wypowiedź. – Natomiast chciałem powiedzieć, proszę państwa, o przyszłości naszego narodu, o dzieciach i młodzieży – wyjaśnił Ćwik.

– Rozpoczynają wakacje i myślę, że wszyscy państwo przyłączycie się do życzeń, aby to był dla nich najlepszy czas, czas wypoczynku, czas radości. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego, a także i nauczycielom, którzy ich wychowują – podsumował polityk Centrum. Następnie po tej sytuacji prowadzący obrady przeszedł do kolejnego punktu porządku dziennego.

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