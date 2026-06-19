Kłopoty żony czołowego polityka KO. „Przyjmuje do wiadomości decyzję”

Gliwiccy radni podczas sesji w czwartek 18 czerwca głosowali ws. udzielania wotum zaufania prezydent Katarzynie Kuczyńskiej-Budce, prywatnie żonie europosła KO Borysa Budki. To ocena działalności włodarz miasta za poprzedni rok. „Za” było 10 radnych, przeciw 11, trzech się wstrzymało, a jeden był nieobecny. Następnie głosowano ws. projektu uchwały o nieudzieleniu absolutorium. Tutaj „za” i przeciw było po 12 osób, przy jednej nieobecności.

13 głosów przeciw dałoby możliwość przeprowadzenia referendum ws. odwołania prezydent. – Brak poparcia dla nieudzielenia absolutorium jest dla mnie szczególnie ważny. Odczytuję to jako potwierdzenie, że finanse Gliwic są prowadzone w sposób stabilny, bezpieczny i zgodny z prawem, a środki mieszkańców zostały wykorzystane odpowiedzialnie – powiedziała Kuczyńska-Budka. Dodała, że „jednocześnie przyjmuje do wiadomości decyzję o nieudzieleniu jej wotum zaufania”.

Katarzyna Kuczyńska-Budka może odetchnąć z ulgą. Ostrzeżenie dla prezydent Gliwic

– Szanuję prawo radnych do własnej oceny działań prezydenta miasta i przedstawionego Raportu o stanie miasta, nawet jeśli nie podzielam tej oceny. Głosowania pokazują, że możemy różnić się w spojrzeniu na kierunki rozwoju miasta, ale jednocześnie zgadzać się co do tego, że budżet został wykonany prawidłowo i odpowiedzialnie. Niezależnie od różnic w ocenach politycznych, najważniejsze pozostają sprawy mieszkańców – kontynuowała włodarz Gliwic.

Kuczyńska-Budka zaznaczyła, że teraz będą miały miejsce „kolejne inwestycje, projekty i wyzwania”. – Moją odpowiedzialnością jest konsekwentnie realizować działania, które służą rozwojowi Gliwic i poprawiają jakość życia Gliwiczan – podsumowała prezydent miasta. Jeśli Kuczyńska-Budka rok po roku nie uzyska wotum zaufania wówczas radni mogą zorganizować referendum z wnioskiem o jej odwołanie.

Czytaj też:

Protesty wyborcze po referendum w Krakowie. Sprawą zajmie się sądCzytaj też:

Oni mogą pójść śladem Krakowa. Wniosek o referendum, prezydent z zarzutem