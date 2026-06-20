Hakerzy biorą na celownik polskie uczelnie. Stawką są nie tylko dane studentów

Najnowsze informacje o cyberatakach wymierzonych w dwie polskie niepubliczne uczelnie wyższe pokazują, że sektor szkolnictwa coraz częściej staje się jednym z celów cyberprzestępców. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ w ciągu ostatnich kilku lat uczelnie przeszły intensywną transformację cyfrową. Coraz więcej procesów – od rekrutacji, przez obsługę toku studiów, po wydawanie dokumentów i komunikację ze studentami – odbywa się dziś w środowisku cyfrowym. Wraz z tym wzrosło jednak ryzyko potencjalnego ataku.

Wyciek danych to nie największe ryzyko