Wojna stowarzyszeń, manipulacje w Zatoce Perskiej i jak wycenić lekarzy. Nowy „Wprost”

„Dwa płuca i pięść prezesa”. Po tym, jak Mateusz Morawiecki ogłosił powstanie stowarzyszenia „Rozwój Plus”, Jacek Sasin powołał kolejne stowarzyszenie – „Po Pierwsze Polska”. Czy to próba zneutralizowania byłego premiera w partii, czy może początek fragmentaryzacji formacji? Więcej w tekście Agnieszki Niesłuchowskiej.

„Piana złudzeń”. Szeroko komentowane porozumienie pokojowe USA z Iranem to tylko czynności zastępcze. Sytuacja może uspokoić się na chwilę, ale same ustalenia raczej nie przetrwają do końca lata – analizuje Jakub Mielnik.

„COVID rozwiązał worek z pieniędzmi”. – Powinniśmy wrócić do sztywnego taryfikatora w publicznej służbie zdrowia – postuluje po aferze w Szpitalu Południowym Bolesław Piecha, były minister zdrowia, w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Na końcu zawsze chodzi o długopis”. – Ostateczny głos wciąż należy do prezesa, dlatego wewnętrzne rebelie mają dziś wyłącznie ograniczony i krótkoterminowy charakter – tłumaczy prof. Rafał Chwedoruk w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską.

„Zełenski nie ustawi się plecami do świata”. – Nie ma możliwości, żeby prezydent Zełenski nie pojawił się na zbliżającej się konferencji w Gdańsku – zapewnia w wywiadzie Elizy Olczyk Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

„Nie dajmy się zmarginalizować”. – Dziś Ukraina staje się dla nas konkurentem i powoli buduje swoją pozycję w kontrze do Polski. Musimy odbudowywać sojusze i rozwijać kontakty – radzi Bogusław Sonik w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską.

„Dzieci z instrukcji”. Bardzo, ale to bardzo liczne dokumenty szkolne budują wizję uczniów na miarę wielkich, biurokratycznych marzeń ekspertów od oświaty. Takie prawdziwe dzieci nie przypominają jednak tych z instrukcji – ostrzega Jan Wróbel.

„Intymność na zlecenie”. Badania pokazują, że do uległości zachęca mężczyzn potrzeba bliskości, opieki i poczucia, że ktoś ich utrzymuje – obejmuje i nie wypuszcza. Psychologia nazywa to zjawisko kontenerowaniem – tłumaczy Michał Pozdał.

„Prawdziwe świństwa fiskusa”. Ponad dziewięć lat trwała batalia pani Joanny – samotnej matki wychowującej autystyczne dziecko – z polskim fiskusem. Miała płacić podatek, który w ogóle się państwu nie należał – pisze Marek Isański.

„Przemoc przekracza granice”. Dotąd koncentrowaliśmy się na ochronie najważniejszych osób w państwie, infrastruktury krytycznej i obiektów strategicznych. Nowe działania Rosji wymagają jednak innego spojrzenia na bezpieczeństwo – przestrzega gen. Andrzej Pawlikowski.

„Etykieta pożywności”. Długi skład i symbole „E” potrafią skutecznie zniechęcić do zakupu. Dietetyczka Anna Radowicka w rozmowie z Pauliną Cywką podpowiada, jak czytać etykiety żywnościowe.

„Ostatni moment na Alentejo”. W mieście klasztorów i biało-żółtych budynków można spróbować najlepszego wina i wreszcie odetchnąć. Alicja Miłosz zachwala zwiedzanie mało Portugalii.

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