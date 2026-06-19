Dziennikarz TVP zapytał posła, czy wykorzystywał swoją pozycję. Wprawił widzów w osłupienie

Andrzej Szejna był w piątek 19 czerwca „Gościem poranka” w TVP Info. Rozmowa dotyczyła m.in. sytuacji wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Prowadzący program stwierdził, że to „tak zwana afera” i obiecał, że za chwilę to wyjaśni. – Najpierw zapytam: Zdarzało się panu kiedykolwiek dla swojego leczenia wykorzystywać sytuację, pozycję polityczną, żeby być lepiej potraktowanym niż inni pacjenci. W takiej poważnej sytuacji – zwrócił się do posła Lewicy Piotr Maślak.

Szejna rzucił szybko, że „nie, nie, nie”. – To ja powiem, bo mi się zdarzało. Ja jako dziennikarz i sądzę, że każda osoba w tym studio, gdyby mi coś groziło albo moim najbliższym, to ja pierwsze co bym zrobił, to bym złapał za telefon i szukał. Nie mam, niestety, ale szukał jakichkolwiek znajomości, relacji, żeby mi ktoś pomógł – wyznał niespodziewanie prowadzący rozmowę.

Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie. Szokujące słowa dziennikarza TVP

– Czy ta sytuacja tam w Szpitalu Południowym i ta w przypadku leczenia, czyli oczywistej najbardziej fundamentalnej troski każdego człowieka, potrzeba, czyli kombinowanie, jak tu zapewnić bezpieczeństwo najbliższym, nie jest taką emanacją patologii w całym systemie – dodał Maślak. Następnie Szejna „bardzo stanowczo potępił zachowanie lekarza” Dawida Kacprzyka.

To nie pierwszy raz, kiedy jest głośno o rozmowie dziennikarza TVP. W sierpniu 2025 r. w programie gościł Krzysztofa Gawkowskiego. – Cała Polska żyje dzisiaj – tu duży cudzysłów ode mnie – aferą KPO – powiedział na wstępie prowadzący. Następie przypomniał założenia Krajowego Programu Odbudowy. – Ja dzisiaj poświęciłem kilka godzin na sprawdzanie przykładów, którymi żyła cała Polska – przyznał Maślak. Następnie poddał analizie wskazywane dowody. – Gdzie tutaj jest afera? – dopytywał.

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