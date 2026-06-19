Awantura o grafikę PiS w Sejmie. Katarzyna Piekarska: „To było obrzydliwe”

Katarzyna Piekarska zasłabła w Sejmie chwilę po tym, jak podeszła do posłów PiS. Posłanka była wyraźnie zdenerwowana, a do incydentu doszło podczas rozmowy z Rafałem Bochenkiem. Pomoc otrzymała od Katarzyny Sójki, lekarki i byłej ministry zdrowia. Po zdarzeniu parlamentarzystka przyznała, że czuje się już lepiej, choć nadal jest zmęczona. Z tego powodu zrezygnowała z udziału w lokalnym konkursie edukacyjnym na Mokotowie, w którym miała wręczać nagrody.

Piekarska zasłabła po rozmowie z posłami PiS. Zobaczyła szokującą grafikę

Piekarska wyjaśniła, że podeszła do polityków PiS z powodu opublikowanej grafiki. Widniały na niej nazwiska polityków Koalicji Obywatelskiej, w tym jej nazwisko, oraz sugestia dotycząca korzystania z opieki medycznej poza kolejką.

Posłanka podkreśliła, że bardzo przeżyła tę publikację. Jak zaznaczyła, jej choroba była wcześniej opisywana publicznie przez nią samą, bo chciała zachęcać innych do badań profilaktycznych. Jej zdaniem wykorzystanie tego w politycznym przekazie było krzywdzące i nieuczciwe.

Piekarska o rozmowie z PiS. "Bochenek mnie zlekceważył"

Katarzyna Piekarska powiedziała, że poszła do przedstawicieli PiS, by zażądać usunięcia grafiki, a przynajmniej swojego nazwiska. Zapowiedziała też, że w przeciwnym razie sprawa może skończyć się w sądzie.

Najmocniej oceniła zachowanie Rafała Bochenka, którego wskazała jako osobę odpowiedzialną za przekaz publikowany na oficjalnych profilach partii. Według niej polityk zlekceważył jej interwencję, choć jak podkreśla posłanka, grafika miała zawierać nieprawdziwą sugestię, że korzystała z uprzywilejowanego leczenia.

Po wszystkim do Piekarskiej zadzwonili politycy PiS

Posłanka ujawniła również, że po całym zajściu odebrała telefony od kilku polityków PiS. Miała usłyszeć od nich, że grafika była niedopuszczalna, a także życzenia szybkiego powrotu do zdrowia i przeprosiny.

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