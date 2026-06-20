Kaczyński wściekły na byłego przyjaciela. „Wielka kanalia”

Ryszard Terlecki od lat uchodził za jednego z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego. Dziś jego pozycja w PiS ma wyraźnie słabnąć. Choć oficjalnie nie mówi się o konflikcie, wśród polityków ugrupowania ma panować przekonanie, że relacje obu liderów są bardzo złe. Z ustaleń wynika, że Terlecki przestał odgrywać dawną rolę w wąskim kierownictwie partii. Ma być pomijany przy najważniejszych rozmowach, a jego wpływ na decyzje prezesa jest już znacznie mniejszy niż jeszcze kilka miesięcy temu.

Kaczyński i Terlecki. Dwa spięcia, które miały zniszczyć relację

Źródłem napięcia miała być kampania prezydencka Karola Nawrockiego. Jak podaje Newsweek, to właśnie wtedy Terlecki zasugerował Jarosławowi Kaczyńskiemu rezygnację z funkcji prezesa, uznając, że taki ruch mógłby pomóc kandydatowi forsowanemu przez PiS. Ostatecznie do tego nie doszło, a Nawrocki wygrał wybory, co miało dodatkowo osłabić pozycję byłego szefa klubu.

Drugim ważnym momentem było spotkanie w Krakowie po uroczystościach upamiętniających Lecha i Marię Kaczyńskich. W czasie kolacji miało dojść do ostrej wymiany zdań o przyszłości partii, zmianie pokoleniowej i możliwym następstwie po Kaczyńskim. Atmosfera miała zrobić się tak napięta, że prezes opuścił spotkanie wraz ze współpracownikami.

Mocne słowa Kaczyńskiego i marginalizacja Terleckiego

Według informacji z otoczenia PiS, po krakowskim spięciu Jarosław Kaczyński miał w bardzo wąskim gronie nazwać Ryszarda Terleckiego "wielką kanalią". Sam Terlecki nie miał być przy tej wypowiedzi obecny, ale w partii ta relacja szybko zaczęła krążyć jako znak załamania dawnych relacji.

Polityczne skutki mają być już widoczne. Terlecki został odsunięty od eksponowanego miejsca w sejmowych ławach, a jego dawną pozycję obok prezesa przejął Przemysław Czarnek, który wyrasta na jedną z kluczowych postaci w planach PiS na kolejne lata.

W PiS mówią już o końcu pewnej epoki

Rozmówcy z partii twierdzą, że Terlecki może mieć problem z utrzymaniem mandatu w następnych wyborach. Według tych relacji nie ma dziś gwarancji miejsca, które realnie dawałoby mu szansę na pozostanie w Sejmie.

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