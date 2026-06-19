Awantura po wystąpieniu Romana Giertycha. Jest wniosek o ukaranie Kaczyńskiego i Czarnka

Wystąpienie Romana Giertycha w Sejmie wywołało gwałtowną reakcję polityków PiS i doprowadziło do ostrej awantury na sali obrad. Poseł KO mówił z mównicy o sprawie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości i leczeniu Jarosława Kaczyńskiego, a jego słowa szybko spotkały się z ripostą z ław opozycji. Według relacji Giertycha, w pewnym momencie Jarosław Kaczyński miał rzucić w jego stronę obraźliwe słowa. Chwilę później do ostrej wymiany miał włączyć się także Przemysław Czarnek, który z ław sejmowych wykrzykiwał hasła pod adresem posła KO.

Awantura w Sejmie z udziałem Giertycha, Czarnka i Kaczyńskiego

Roman Giertych rozpoczął wystąpienie od nawiązania do taśm Tomasza Mraza i słów dotyczących 18 mln zł, które miały trafić do szpitala w Józefowie w związku z leczeniem kolan Jarosława Kaczyńskiego. Z sejmowej mównicy pytał, czy te pieniądze zostały zwrócone.

W dalszej części wystąpienia poseł KO przywołał też sprawę maseczek i pytał o odpowiedzialność polityków PiS. W odpowiedzi z sejmowych ław zaczęło padać hasło "Polnord", nawiązujące do dawnej sprawy Giertycha. Ta linia ataku wraca regularnie w politycznych sporach, choć na początku 2025 roku prokuratura wycofała zarzuty wobec posła.

Giertych składa wnioski po sejmowej awanturze

Po całym zajściu Roman Giertych poinformował, że złożył wniosek do sejmowej komisji etyki o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego i Przemysława Czarnka. Jak przekazał, chodzi między innymi o wulgaryzmy i zachowanie, które – jego zdaniem – nie powinno mieć miejsca na sali posiedzeń Sejmu.

Poseł KO zapowiedział również wniosek do Prezydium Sejmu o odebranie Jarosławowi Kaczyńskiemu połowy uposażenia przez trzy miesiące. Argumentuje, że używanie wulgaryzmów podczas obrad powinno skutkować konkretnymi konsekwencjami.

W kolejnym wpisie Giertych opublikował treść pisma skierowanego do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Zwrócił się w nim także o bardziej stanowcze prowadzenie obrad i zdecydowaną reakcję na przekraczanie granic debaty parlamentarnej.

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