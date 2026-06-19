Awantura na pokładzie samolotu do Modlina. Interweniowała Straż Graniczna

Na lotnisku Warszawa-Modlin interweniowała Straż Graniczna po incydencie z udziałem czterech obywateli Słowacji. Mężczyźni mieli podczas lotu z Bratysławy zakłócać porządek, spożywać własny alkohol i ignorować polecenia załogi. Do zdarzenia doszło 18 czerwca. Według ustaleń służb pasażerowie zachowywali się wulgarnie i agresywnie wobec innych osób na pokładzie oraz członków personelu. Mimo kolejnych upomnień nie podporządkowali się zasadom bezpieczeństwa obowiązującym w samolocie.

Awantura po locie z Bratysławy do Modlina. Jeden z pasażerów wyprowadzony siłą

Po zgłoszeniu na miejsce skierowano funkcjonariuszy Zespołu Interwencji Specjalnych. Część uczestników zdarzenia zastosowała się do poleceń i dobrowolnie opuściła pokład po lądowaniu.

Inaczej było w przypadku jednego z mężczyzn. Jak przekazała Straż Graniczna, odmówił wykonania poleceń, dlatego funkcjonariusze użyli środków przymusu bezpośredniego. Chodziło o siłę fizyczną, chwyty transportowe oraz kajdanki.

Wieczór kawalerski po słowacku

Po doprowadzeniu pasażerów do pomieszczeń służbowych przeprowadzono czynności wyjaśniające i sprawdzenia w systemach. Ustalono, że wszyscy mężczyźni mają 30 lub 31 lat i przylecieli do Polski na wieczór kawalerski.

Ta informacja nie zmieniła jednak oceny całego zajścia. Służby uznały, że doszło do naruszenia przepisów dotyczących porządku na pokładzie statku powietrznego.

Każdy z zatrzymanych dostał mandat 500 zł

Wobec wszystkich uczestników interwencji nałożono mandaty gotówkowe w wysokości po 500 zł. Kary dotyczyły naruszenia przepisów Prawa lotniczego związanych z zakłócaniem porządku podczas lotu. Po zakończeniu wszystkich czynności obywatele Słowacji opuścili pomieszczenia Straży Granicznej.

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