Atak nożownika w Mierzawie. Trwa obława za napastnikiem. Jest byłym policjantem

Z informacji przekazanych przez policję wynika, że do zdarzenia doszło 19 czerwca około godz. 16.00 w Mierzawie niedaleko Jędrzejowa (pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie). Wcześniej miało dojść do kłótni między poszukiwanym a jego żoną.

Tragedia w Mierzawie. Mężczyzna miał zaatakować nożem teściów

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że 49-letek zaatakował nożem dwie osoby. W wyniku zdarzenia ranna została 76-letnia kobieta oraz 80-letni mężczyzna. Niestety, pomimo podjętych działań, mężczyzna poniósł śmierć na skutek odniesionych obrażeń – przekazała st. sierż. Sylwia Faryna z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.

76-latka została przetransportowana do pobliskiego szpitala. Według informacji przekazanych przez policję jej stan jest określany jako ciężki. Mężczyzna, który miał napaść na seniorów, był ich zięciem. Po ataku zbiegł z miejsca zdarzenia.

Trwa obława za sprawcą ataku w Mierzawie. Był policjantem

W rozmowie z serwisem o2.pl st. sierż. Sylwia Faryna poinformowała, że poszukiwany mężczyzna pracował przed laty na komendzie w Jędrzejowie.

– Ze służby odszedł w 2023 r. W policji pracował przez 16 lat. Miał stopień młodszego aspiranta – poinformowała Faryna.

– Komendant Powiatowy Policji w Więtrzewiu ogłosił alarm dla wszystkich podległych mu funkcjonariuszy. Do działań poszukiwawczych zaangażowani zostali również policjanci z oddziału prewencji policji w Kielcach oraz przewodnicy z psami służbowymi. Na miejscu zdarzenia trwają czynności procesowe wykonywane pod nadzorem prokuratora – dodała policjantka w rozmowie z TVN24.

Śledczyustalają dokładny przebieg oraz wszystkie okoliczności tego zdarzenia. W najbliższym czasie ma zostać opublikowany wizerunek podejrzewanego w sprawie 49-latka. Żona poszukiwanego mężczyzny oraz ich 15-letni syn są pod ochroną policji.

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