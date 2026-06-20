Kwaśniewski o niewykorzystanych szansach Tuska i Nawrockiego. „Sami się osłabiamy”

18 czerwca były prezydent Aleksander Kwaśniewski pojawił się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku, gdzie w rozmowie z biografem Aleksandrem Kaczorowskim wypowiedział się m.in. na temat relacji polsko-amerykańskich.

Kwaśniewski o działaniach Tuska i Nawrockiego: „Sami się osłabiamy”

Polityk podczas rozmowy podkreślił, że kontakty Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem mogłyby być atutem, gdyby przedstawiciele państwa potrafili ze sobą współpracować.

– To, że prezydent Polski jest zapraszany na urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych, to jest dobre wydarzenie. To, że on to robi gdzieś w namiocie pod Białym Domem i ogląda walki, to już jest kwestia gustu – stwierdził Kwaśniewski.

Dodał także, że „sam fakt, że Nawrocki ma dobre kontakty z Trumpem, można by bardzo dobrze wykorzystać, gdyby było to oparte o współpracę między rządem a prezydentem” .

– Nawrocki bardziej gra na fortepianie amerykańskim, Tusk na europejskim. Z tej dwoistości można by wyciągnąć pewną przewagę w stosunku do naszych partnerów w Europie, którzy nie mają takiej możliwości. Tylko że tego się w Polsce nie robi. Jedzie prezydent do Trumpa po to, żeby później powiedzieć, jak bardzo ten rząd jest zły. A premier jedzie do Europy i mówi, z jakim to prezydentem musi pracować i prosi o współczucie. Tak się żadnej polityki zrobić nie da. W ten sposób sami się osłabiamy – uznał polityk.

Kwaśniewski ostro o Trumpie. „Jest nieobliczalny”

Były prezydent ocenił również, że prezydent USA jest „niełatwym” partnerem politycznym.

– On jest nieobliczalny. On jest samolubny. On jest egoistyczny, narcystyczny. I tak dalej, i tak dalej. I w dodatku jakieś procesy demencyjne się u niego zaczęły. To można odczuć (...). To taka rozkapryszona demencja, takiego dziadka, który przychodzi na wesele wnuczki i rozwala to wesele, nie wypijając nawet jednego kielicha – mówił.

Czytaj też:

Po decyzji Nawrockiego zawrzało. „Szkoda, że tak późno” kontra „Putin otwiera szampana”Czytaj też:

Kaczyński wściekły na byłego przyjaciela. „Wielka kanalia”